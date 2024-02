KURIR TV NA SVETSKOJ PREMIJERI NOVIH FOLSKVAGENOVIH VOZILA! Ova dva modela među najprodavanijim u svetu i NAJOMILJENIJIM KOD NAS

Gledaoci trećeg sata emisije Puls Srbije na Kurir TV navikli su na zabavni sadržaj, međutim, ovog puta iznenadili su se uključenjem, ni manje ni više, nego iz Nice, odakle se javio naš kolega Nikola Radulović, autor emisije Auto TV.

On se nalazi na svetskoj premijeri folksvagenovih modela automobila pasat i tiguan i među prvima u Srbiji i regionu imao je priliku da vidi ove modele koji su među najprodavanijima u Evropi i jako primamljivi za naše vozače.

- Sobzirom da volimo posao koji radimo, a i težimo ka tome da uvek imamo evropske i svetske ekskluzive, javljamo se iz Nice, gde u stvari prvi u regionu i među prvima u Evropi imamo priliku da našim gledaocima predstavimo dva folksvagenova bestselera. Folksvagen Tiguan koji je SUV i iako je folksvagen najavio da će do 2030. godine svi automobili biti električni, novi Tiguan koji mi danas vozimo je sa konvencionalnim motorima benzin i dizel. Što je vrlo interesantno, ovo je treća generacija, a od pojavljivanja ovog modela prodato je neverovatnih 7,6 miliona komada - izvestio je Radulović i nadovezao se pričom o novom modelu:

- Ono što je još interesantnošto vozimo, to je Pasat u karavanskoj verziji s obzirom da je dobro poznata limuzinska verzija koja je bila popularna vrlo i kod nas. Sada nosi novo ime ID.7 i ona je potpuno električna. Međutim, ova karavanska verzija takođe ima konvencionalne odnosno benzinski i dizel motore. Iako traje embargo, mi imamo ekskluzivnu priliku da vam predstavimo ono najinteresantnije, da kažemo to prvo predstavljanje ovih automobila. Pasat je od 1973. godine do danas prodato u neverovatnih 34 miliona primeraka. Naravno kako su išle generacije tako je i tehnologija napredovala - rekao je novinar Kurir TV.

Ovi automobili su vrlo moderni sa najsavršenijom tehnologijom, sa najsavršenijim sistemima bezbednosti.

- Možemo reći da ima ekran od 15 inča koji upravlja kompletnim automobilom, da su to dugmići na dodir, da su bilet svetla i ove automobile kod nas na tržištu se prekujemo negde od prilike krajem aprila. Ono što je najinteresantnije verovatno za naše tržište je to što će biti nekoliko varijanti dizel motora kao što su naši vozači i navikli.

