OVO JE 12 NAJČEŠĆIH GREŠAKA KOD MENJANJA TOČKA: Ako vam se probuši guma NE PANIČITE, evo kako da izbegnete neželjene posledice

Zamena točka je često noćna mora za nove i neiskusne vozače, a i oni iskusniji neretko prave ozbiljne greške koje mogu imati i ozbiljnije posledice.

Da se to ne bi dešavalo ovo je lista od 12 najčešćih grešaka na koje biste trebali da obratite pažnju i lako ih izbegnete:

1.Niste parkirali auto na ravnu i čvrstu podlogu (ukoliko postoji mogućnost).

2. Niste povukli ručnu kočnicu pre zamene točka (osim ako nije automatska).

3. Niste ubacili menjač u brzinu (osim ako je u pitanju automatik).

4. Niste olabavili šrafove pre podizanja auta - podigli ste auto i onda shvatili da ne možete da okrenete bilo koji šraf na točkovima.

5. Postavili ste dizalicu na pogrešno mesto na autu - postoje tačno određene tačke na koje se postavlja dizalica. Ako ih promašite, može da dođe do raznih oštećenja.

6. Postavili ste dizalicu na lošu podlogu - auto je veoma težak. Zato podloga na kojoj stoji dizalica mora da bude u stanju da izdrži veliku težinu. Idealno je da to bude asfalt, ali ako ste prinuđeni zbog bezbednosti da se sklonite s puta, onda pokušajte da nađete što ravniju i čvršću podlogu.

Postoji rešenje i za lošu podlogu, a to je postavljanje nečega što će da spreči da dizalica utone - to može da bude komad deblje panel ploče, daske, fosne i slično. U zavisnosti od podloge mogu da posluže i tanje i slabije stvari, ali to treba proceniti na licu mesta.

7. Niste podbacili nešto ispod drugih točkova da bi se osiguralo da auto ne spadne sa dizalice usled (blagog) nagiba, loše podloge i slično.

8. Postavili ste dizalicu ukrivo - dizalica treba da bude postavljena pod pravim uglom u odnosu na podlogu i auto, inače može doći do "prevrtanja".

9. Niste pripremili rezervni točak pre podizanja auta - uobičajena greška. Vozači podignu auto, skinu točak sa probušenom gumom, i tek onda krenu u potragu za rezervnim točkom. Stvar je u tome da bi rezervni točak trebalo da bude pri ruci prilikom zamene.

10. Niste "izbacili" sve putnike iz vozila pre zamene točka - pored toga što su teški, npr. deca umeju da "skaču" po kabini, čime mogu da sruše auto sa dizalice.

11. Menjate točak na uzbrdici ili nizbrdici - postoji ogromna šansa da će auto da spadne sa dizalice, osim ako niste podbacili nešto ispod ostalih točkova i to tako da se spreči spadanje sa dizalice.

Pritom, šta god da ste podbacili ispod ostalih točkova, prilikom podizanja auta uz pomoć dizalice, treba konstantno pratiti da li su ostali točkovi i dalje adekvatno "podbočeni", pošto podizanjem automobila dizalicom ostali točkovi gube kontakt sa stvarima koje ste stavili ispod njih.

12. Rezervni točak se izduvao tokom godina - to nije veliki problem ako imate način da ga naduvate. Zato treba proveravati rezervni točak, bez obzira da li je točak punih dimenzija ili tzv. ćopavac. Posle 10 ili 15 godina nekorišćenja i neproveravanja ta guma može da predstavlja ozbiljan rizik u vožnji.

