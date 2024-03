PRVI TEST! KRAJ BARSELONE SMO VOZILI NOVU TOJOTU JARIS! Najjači motor dosad, sportske performanse i ultra-niska potrošnja!

Visoka moda vlada u Siđesu, mondenskom gradu kraj Barselone. "Jaris" se stopio u ovoj atmosferi, sa svojom kao Neptun plavom bojom i oštricama na krajevima prednje maske kojima seče morski vazduh. Za lansiranje restilizovane verzije spremili su paket "premijer edišn", koji znači crni krov kao kontrast, kao i novodizajnirane 17-inčne alu-felne.

Plava tema se nastavlja u kabini. Tu su kontrastni šavovi na presvlakama sedišta, kao i ukrasi na instrument tabli i panelima vrata. Premijum atmosfera je očekivana, ali novost je pod haubom.

Pod stopalom je primetno jači obrtni moment. Vozili smo novu, pojačanu verziju, koja sad broji 130 konjskih snaga, uz postojeći "hibrid 115". Odlična mera za brdoviti teren kojim smo isprobali nove karakteristike "Tojotine" zvezde koja traje punih 25 godina. Inženjeri "Tojote"su napravili jači generator elektromotora i odradili reviziju softvera za upravljačku jedinicu napajanja (PCU). Skok snage je 12 odsto, a moment je povećan sa 141 Nm na 185 Nm. U praksi osećamo kako automobil lakše reaguje na papučicu gasa. Sprint do 100 km/h traje samo 9,2 sekunde, što je čak pola sekunde brže od verzije sa 115 KS. I ubrzanje od 80 do 120 km/h je za pola sekunde brže i sada traje samo 7,5 sekundi. Skraćeno vreme ubrzanja primetno je u krivinama i tokom manevara. Sem toga, "jaris" sada ima dodatnu dinamiku bez žrtvovanja efikasnosti. U kombinovanoj vožnji trošio nam je 4,1 litar benzina, što može biti i manje, doduše i više, mada to nije jednostavno.

Takođe, stabilnost oduševljava, doduše s felnama 17 sve ide lakše. Auto je upravljiv i sportski. Veza volana i asfalta je primetna, kao i uživanje koje nas prati na svakom kilometru. Izolacija kabine je poboljšana, što takođe sabiramo kao još jednu bitnu performansu. Malo je automobila u B-segmentu koji vas opijaju oktanima pa želite da ih vozite sve više. "Tojota" je opterećena bezbednošću, a svaka generacija "jarisa" bila je razvijena tako da uvek bude najbezbedniji mali automobil na svetu. I ovaj ima bogatu aktivnu i pasivnu sigurnosnu opremom i vrhunsku konstrukciju. Pomenimo da, sem opcije da sam koči, sistem T-Mate pruža zaštitu i kad je automobil u stanju mirovanja. Ako registruje saobraćaj, ili biciklistu, audio-sistem upozorava vozača i pomaže u sprečavanju nenamernog otvaranja vrata. U saobraćaju smo to isprobali, a svaki put "jaris" reaguje kad ga pustimo da se bez kočenje približi vozilu ispred. Takođe, upozorava i prilikom približavanja raskrsnicama ako primeti moguću opasnost. Ove sisteme ima malo automobila visoke klase.

Rešava problem sa zdravljem Novi sistem za zaustavljanje u slučaju opasnih situacija (Emergency Driving Stop System - EDSS) u stanju je da pomogne vozaču u slučaju iznenadnih zdravstvenih problema ili ukoliko je nesposoban da upravlja vozilom. Ako sistem otkrije da vozač nije izvršio nikakve komande - upravljanja, kočenja, ubrzanja - tokom određenog vremenskog perioda, oglasiće se zvučno upozorenje. Ako vozač ne reaguje ni tada, automobil će se lagano zaustaviti, aktivirati trepćuća svetla opasnosti i otključati vrata.

PODACI

Hibrid 130

Benzinski motor: 1.490 ccm Ukupna snaga: 130 KS Dužina: 3.940 mm Širina: 1.745 mm Ubrzanje 0-100 km/h: 9,2 s

(Kurir.rs / Mladen Radulović)

Bežično ažuriranje softvera (OTA) Primena nove kamere i radara, koji mogu da skeniraju dalje i šire nego ranije, omogućava značajno povećanje obima uočavanja mogućih rizika od nezgoda. Na primer, upozorenje na mogući sudar – Pre-Collision System (PCS) sada može prepoznati potencijalni čeoni sudar i veći broj objekata i vozila na putanji automobila, uključujući pešake, bicikliste, a sada i motocikle.

Upozorenje na mogućnost sudara Funkcija Acceleration Suppression je nova funkcija u okviru Toyotinog Safety Sense sistema. Ona je zadužena za usporavanje svakog naglog ubrzanja u situaciji kada prepozna rizik od sudara sa vozilom ispred. Proaktivna pomoć pri vožnji (Proactive Driving Assist - PDA) je još jedan novi vid asistencije, osmišljene da pomogne u izbegavanju čestih i uobičajenih opasnosti od nezgode kada vozite malom brzinom. Asistencija pri usporavanju obezbeđuje ravnomerno usporavanje kada vozač smanji gas da bi usporio prilikom približavanja sporijem vozilu ispred ili prilikom ulaska u krivinu. Drugi element je pomoć pri upravljanju (Steering Assist – SA), koji prepoznaje krivine na putu ispred i prilagođava snagu upravljanja kako bi pomogao vozaču da napravi jednostavno i precizno skretanje.

Pomoć za upravljanje Novi sistem za zaustavljanje u slučaju opasnih situacija (Emergency Driving Stop System - EDSS) u stanju je da pomogne vozaču u slučaju iznenadnih zdravstvenih problema, ili ukoliko je nesposoban da upravlja vozilom kada je aktivirana pomoć za praćenje trake (Lane Trace Assist - LTA). Ako sistem otkrije da vozač nije izvršio nikakve komande – upravljanja, kočenja, ubrzanja – tokom određenog vremenskog perioda, oglasiće se zvučno upozorenje. Ako vozač ne reaguje ni tada, automobil će se lagano zaustaviti, aktivirati trepćuća svetla opasnosti i otključati vrata.

Sistem za zaustavljanje u opasnim situacijama (EDSS) Toyota T-Mate takođe pruža zaštitu kada je automobil u stanju mirovanja. S opcionim sistemom za pomoć pri bezbednom izlasku iz vozila (Safe Exit Assist - SEA), vizuelni i audio sistem upozorenja pomaže u sprečavanju nenamernog otvaranja vrata na putanji drugog vozila i biciklista koji se približavaju sa zadnje strane. Isto tako, sistem za podsećanje na prisustvo lica i predmeta na zadnjim sedištima (Rear Seat Reminder System - RSRS) upozoriće vozača vizuelnim i akustičnim obaveštenjima ako je na zadnjem sedištu ostalo dete ili kućni ljubimac, sprečavajući tako rizik od incidenata sa takozvanim „vrućim automobilom“.

Podsetnik na lica ili stvari na zadnjim sedištima (RSRS) Pored ovih dodatnih funkcija, novi Yaris takođe dobija unapređenje svog proverenog skupa sistema Toyota Safety Sense. Adaptivni tempomat (Adaptive Cruise Control - ACC) je revidiran kako bi brže reagovao i radio s prirodnijim osećajem. Na primer, kada drugo vozilo skreće u traku na kojoj je Yaris, usporavanje je postepenije. Vozač ujedno može da izabere i podesi duže rastojanje između vozila za sigurniji razmak, a sistemsko smanjenje brzine u krivinama se aktivira ranije, dajući potpuniju kontrolu brzine.

Adaptivni tempomat (ACC) Novi sistemi su dodati adaptivnom tempomatu radi bezbednijeg preticanja: podrška za sprečavanje preticanja (Overtake Prevention Support – OPS) onemogućava nenamerno preticanje na pogrešnoj strani vozila, dok početna kontrola usporavanja/uključivanje signala povezana s pokazivačem pravca pomaže vozaču da se bezbedno ponovo uključi u saobraćajnu traku odgovarajućom brzinom i na bezbednoj udaljenosti od drugih vozila. Upozorenje o napuštanju vozne trake (Lane Departure Alert - LDA) od sada prepoznaje kada je vozač izašao iz svoje trake dok pokušava da izbegne prepreku (pešaka ili druge učesnike u saobraćaju), i privremeno obustavlja upozorenje o napuštanju vozne trake. Funkcija održavanja vozila u sredini trake u okviru sistema Lane Trace Assist (LTA) takođe je promenjena, tako da automobil pruža još prirodniji osećaj. Pomoć za čitanje i prepoznavanje saobraćajnih znakova je unapređena, pa je potreban samo jedan dodir za podešavanje limitera brzine kako bi se brzina uskladila s informacijama istaknutih na saobraćajnim znakovima.

Lak pristup s pametnim digitalnim ključem Digitalni preobražaj novog Yarisa uključuje i po prvi put dostupan pametni digitalni ključ. Povezan sa MyT aplikacijom, ključ omogućava pristup vozilu za do pet korisnika koji koriste pametni telefon. Osmišljen je kao zgodno rešenje, tako da korisnici mogu zaključati, otključati ili pokrenuti svoje vozilo bez potrebe da vade telefon iz torbe ili džepa. Ova nova funkcija dodatno proširuje funkcije MyT, koje uključuju daljinsko zaključavanje i otključavanje, kontrolu rada klima uređaja i aktiviranje trepćućih svetala opasnosti za lako uočavanje vozila na prepunom parkingu. Digitalni ključ je kompatibilan sa Apple i Android uređajima, a jednogodišnji period povezivanja je obuhvaćen nabavnom cenom automobila, i to kao standard za paket Premiere Edition, a kao opcija za GR SPORT i Mid verzije opreme.

foto: Kurir