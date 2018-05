DIRLJIVA ISPOVEST DEVOJKE (21) KOJA JE 500 PUTA LOMILA KOSTI U TELU: Deca mi se rugaju, odrasli me čudno gledaju, a sve zbog moje bolesti!

Meri Holm Lorsen (21) je devojka koja boluje od retke bolesti krhkih kostiju, "osteogenesis imperfecta".

Dosad je 500 puta lomila kosti u telu i otkriva da je jednom prilikom slomila rebro samo zato što ju je uhvatila štucavica. Dijagnozu su joj postavili kad je imala samo nedelju dana. Radi se o naslednom poremećaju kolagena koji uzrokuje difuznu abnormalnu krhkost kostiju. Meri je opisala svoje životno iskustvo:

foto: Profimedia

"Najteže mi je bilo kad sam 2013. ispala iz invalidskih kolica. Slomila sam niz kostiju i imala sam krvarenje u mozgu. Doktori nisu bili sigurni hoću li se izvući, stanje mi je bilo kritično".

Kad je bila mala, deca su joj se rugala, a odrasli su je promatrali kao čudo prirode. Sad se bori protiv predrasuda i javno progovara o svojoj bolesti kako bi podigla svest o ovom teškom zdravstvenom stanju, a odrastanje nije bilo lako.

foto: Profimedia

"Ljudi uglavnom gledaju iz znatiželje koja proizlazi iz manjka znanja i informacija, a to je glavni razlog zašto sad javno govorim o tome. Stanje me pogađa svakodnevno jer su mi kosti izuzetno slabe i ponekad mi je jako teško nešto što je drugim ljudima normalno. Ipak, ne želim da me ograničava strah da ću slomiti nešto, moram da živim punim plućima, a zbog toga ponekad moram i da rizikujem. To što predajem i govorim na konferencijama je jedan od mojih najvećih životnih uspeha i jako sam srećna što mi je to posao", rekla je Meri.

foto: Profimedia

"Život sa bolešću osetljivih kostiju podnosim zahvaljujući prijateljima i porodici koji mi odvlače pažnju kad sam u bolovima zbog lomova i pomažu mi šta god mi treba. Najveća želja mi je da osnujem porodicu, imam muža i decu. Moram priznati da mi je zastrašujuće izgovoriti to naglas jer znam koliko je to teško s invaliditetom. Mislim da je jako važno imati snove i ne suzdržavati se zbog straha od poraza. Sami biramo svoj put, a na njemu se onda fokusiramo na pozivitno ili negativno. Trudim se da uvek biram pozitivno", kaže Meri.

Kurir.rs/Jutarnji.hr, Foto: Profimedia

Kurir

Autor: Kurir