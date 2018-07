REDOVNA KONTROLA I REGULACIJA ŠEĆERA U KRVI: Kako dijabetes utiče na zdravlje usta i zuba

Upravo oralne promene koje su uzrokovane dijabetesom često mogu da budu među prvim simptomima ove bolesti. Zato redovno posećujte stomatologa, a ako imate problem sa šećerom, bar na svaka tri meseca

Dobra kontrola šećerne bolesti, prestanak pušenja, kao i redovni odlasci kod stomatologa preduslov su zadovoljavajućeg kvaliteta oralnog zdravlja. Cilj doktora stomatologije jeste da prevenira i prepozna dijabetes tokom rutinskih stomatoloških pregleda. Takođe, da zajedno sa timom lekara koji se bave lečenjem ove, nažalost, još uvek neizlečive bolesti poboljšaju kvalitet života pacijenata.

Kada vas zaboli zub ili desni

Jedna od najčešćih oralnih komplikacija dijabetesa jeste upala desni udružena sa parodontitisom, upalom potpornog aparata zuba. U početnim fazama javlja se upala desni praćena promenom boje, otokom i krvarenjem. Sa daljom progresijom javlja se parodontitis, kada dolazi do naglog gubitka veze između zuba i kosti, odnosno razgradnje same kosti i gubitka zuba. Parodontalni džepovi su prateće pojave ove bolesti, a neki od najčešćih simptoma su osećaj stranog tela između zuba, trnjenje, neprijatan zadah (usled nakupljanja gnoja u džepovima) i, naravno, klaćenje i gubitak zuba u kasnim fazama bolesti. Naravno, treba imati u vidu da se ovakav razvoj situacije pre svega odnosi na nelečen i zapušten dijabetes.

Suva usta

Ovaj poremećaj u vidu suvih usta - kserostomija, česta je komplikacija dijabetesa. Ona nastaje kao posledica povećanog lučenja mokraće ili kao posledica nekog dodatnog, nedijagnostikovanog metaboličkog ili endokrinog problema. Naizgled banalna, pojava suvih usta može da uzrokuje niz problema: upalu same sluznice, njeno ljušćenje i pojavu rana, kao i upaljen, gladak jezik. Sve ovo dovodi do poremećaja u vlaženju i žvakanju hrane, otežanom gutanju i poremećaju ukusa. Stomatolog može da vam pomogne preporukom sredstava takozvane veštačke pljuvačke, koja će da umanji postojeći problem.

foto: profimedia

Oralna kandidijaza

U pitanju je oportuna gljivična infekcija, često udružena sa povišenim nivoom šećera u krvi, pa je čest problem kod pacijenata sa neregulisanim ili loše kontrolisanim dijabetesom. Ne treba napominjati da ovakvo stanje udruženo sa pušenjem još više komplikuje stvar.

Peckanja jezika

Udruženo je sa neregulisanom ili loše kontrolisanom šećernom bolešću. Poboljšanje kontrole same bolesti igra glavnu ulogu u smanjenju poremećaja lučenja pljuvačke i kandidijaze, pa samim tim i u boljoj kontroli peckanja. Neurološki problemi vezani za dijabetes u ovoj regiji mogu da se manifestuju i u vidu otežanog gutanja.

Bez panike!

Dakle, komplikacije šećerne bolesti u oralnoj regiji su brojne, često udružene i krajnje ozbiljne. Ali, to je slučaj samo kod pacijenata sa nelečenim ili slabo kontrolisanim dijabetesom. Doduše, one mogu da se jave i kod dobro lečenog dijabetesa, ali to nije tako često i nije ozbiljnije nego kod ljudi koji nemaju dijabetes.



Praktični saveti u vezi s intervencijama

- Pre odlaska kod stomatologa, potrebna je pre svega dobra regulacija šećera u krvi. S tim u vezi, nemojte se libiti da svom stomatologu pre intervencije pokažete najsvežije rezultate. To će mnogo da mu znači - u pogledu vaše spremnosti za intervenciju.

- Po preporukama Američkog udruženja stomatologa, jutarnji sati su najbolji za obavljanje stomatološke intervencije.

- Poželjno je da intervencije budu kraće i manje zahtevne. Bolje je i da više puta posetite ordinaciju nego da boravak u njoj bude dug i iscrpljujući.

- Preporučuje se upotreba antibiotika pre oralno-hirurških intervencija (svakako, i kod vađenja zuba) kod pacijenata sa čestim infekcijama i neregulisanim dijabetesom, ali samo po preporuci stomatologa.

- Veoma je važna i pravilna ishrana nakon intervencije, kao i odgovarajuće vreme i doza insulina.

(Kurir, Foto: Profimedia)

Kurir

Autor: Kurir