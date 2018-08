OVE ZNAKE NIKAKO NE SMETE DA ZANEMARITE: Evo kako izgleda misteriozni simptom raka na telu za koji svi moraju da znaju

Ono što se podrazumeva pod "slušanjem sopstvenog tela" jeste da morate obratiti pažnju na bilo kakve primetne promene, a to može biti vezano za i to kako se osećate, i za to kako izgledate.



Najbolji način da povećate šanse za borbu protiv raka jeste da uradite tri veoma važna srtvari: da održite zdrav način života, da se podvrgnite svim neophodnim pregledima, da slušate svoje sopstveno telo.

Rak ne pokazuje svoje simptome odmah, ali ima nekih znakova koje nikada ne treba zanemariti. Uzmite kao primer Ešton Pauel. Pre samo nekoliko godina, Ešton je bila prosečan australijski brucoš, sve dok nije zapazila neke vrlo čudne znake bolesti.

Pauel opisuje svoje strašno putovanje mladog, leukemijskog pacijenta kao noćnu moru. Ova uznemirujuća priča je ispunjena invazivnim tretmanima i ukradenim detinjstvom. Ešton je nedelju dana pred svoj 14. rođendan provela tako što je mislila da ima grip. Njena majka ju je odvela kod lekara, ali su simptomi teških bolesti bili odmagh odbačeni.

Posle dužeg vremenskog perioda i bolnih simptoma koji nisu prolazili, lekari su počeli da primećuju alarmantne modrice po njenom telu. Tako je Ešton saznala da se suočava sa nečim mnogo opasnijim od gripa.

- Nekoliko dana nakon prvih simptoma gripa, počela sam da dobijam modrice na nogama. Za samo sekund, strašna misao mi je proletela kroz glavu. Pogledala sam u mamu i rekla: "Da li imam rak?" Mogla sam da vidim kako joj se zabrinuti izgled širio licem. Zatim je počela da govori da nema načina da imam rak. Sledećeg dana smo otišli kod lekara, mama je pitala da li mogu da dobijem test krvi. Lekar se složio. - priča Ešton.

Nakon testiranja krvi, Ešton je primljena u lokalnu bolnicu, odakle je prebačena u bolje opremljenu ustanovu za lečenje bolesti raka u Brizbejnu. Ovo je označilo početak dugogodišnje bitke jedne tinejdžerke sa leukemijom, koju će ona na kraju ona i pobediti.



Ali, nazad na modrice, svi su bili izenađeni zašto je Ešton mislila da ima rak kada je videla te bolne tragove na nogama. Prema klinici "Cleveland" te modrice, zajedno sa anemijom, oslabljenim imunim sistem i otečenim limfnim čvorovima su znaci raka.

Ono što je još interesantnije je da se leukemija obično smatra oblikom raka koji dobijaju deca, ali u stvarnost je velika šansa da od nje mogu da obole i tinejdžeri i starije osobe. Ukoliko primetite da vam se iznenada pojavljuju velike modrce koje vas bole, odmah se obratite stručnjaku, jer je leukemija bolest od koje mogu da obole svi uzrasti.

