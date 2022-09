Porodica Mitić je kao ovonedeljni pobednik dobila nagradu od 100.000 dinara, a taj iznos su odlučili da daju u humanitarne svrhe.

Dragana i Igor ističu da se inače bave humanitarnim radom i da im je cilj bio da u emisiji "Majke i snajke" predstave tradiciju.

- 100.000 dinara smo dali u humanitarne svrhe. Inače se bavimo humanitarnim radom i od predhodne nagrade smo isto deo izdvojili za to. Mi smo jedna tradicionalna porodica i hteli smo da predstavimo to u takmičenju. Nije nam bio cilj da pobedimo, već da predstavimo tradiciju. Sada je drugačije vreme, izgubilo se to zbog tempa života. Mi smo želeli da sačuvamo tradiciju od zaborava. Oboje smo sa sela. Porodica nam je na prvom mestu - ispričali su Mitići gostujući u emisiji "Pusti brigu" na Kurir televiziji.

02:41 NAGRADU SMO DALI U HUMANITARNE SVRHE! Ovonedeljni pobednici kulinarskog takmičenja Majke i snajke oduševili odlukom

Kurir.rs

