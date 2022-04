OSEĆALA SAM SE KAO GOSPODARICA NA SNIMANJU MOČVARE: Sonja Kolačarić o kraju druge sezone kriminalističke serije i DOKTORKI MARIJI

Dok se spremala za premijeru komada "Godine vrana" u Narodnom pozorištu i slušala komentare publike na film "Ključ", glumica Sonja Kolačarić pratila je i nove epizode serije "Močvara". Naime, poslednjih nekoliko nedelja ljubitelji ove krimi-drame uživali su u neverovatnim zapletima druge sezone, koja se večeras završila na kanalu Superstar.

foto: FIREFLY PROMO

Jedna od glavnih uloga pripala je upravo ovoj dramskoj umetnici, koja je u liku doktorke Marije Garčević, bogate i naizgled suptilne dame, maestralno pokazala svoj glumački dar. Njena transformacija u rasponu od nežne supruge, brižne majke i posvećene lekarke u malom vojvođanskom gradu Senti koju sugrađani izuzetno poštuju do žene s velikom tajnom, zadivila je pasionirane TV gledaoce.

Da li vam se razlikovao osećaj dok ste pratili "Močvaru" od onog koji ste imali tokom snimanja? Umete li da se distancirate i poverujete da ste vi zaista lik koji tumačite?

- Gledala sam "Močvaru" i baš mi se dopada. Trudila sam se da vrlo iskreno odigram Mariju Garčević i stekla sam utisak da se to vidi. Mislim da se može poverovati da je Marija upravo takva, vrlo neobična i krajnje zanimljiva struktura ličnosti.

foto: Marina Lopičić

Na prvi pogled ugledna, obrazovana i lepa, ipak krije mnogo toga. Koliko vam je bliska?

- Nema nikakve sličnosti između nas dve, skoro apsolutno nikakve. Mogla bih možda reći da obe ekstremno eksploatišemo naše mentalne sposobnosti, ali i to na sasvim različite načine.

Gledaocu deluje da je bajkovito igrati bogatu doktorku koja živi u zamku.

- Ovo snimanje je bilo neobično lepo i lako. Koristim priliku da zahvalim čitavoj ekipi na doprinosu pitomim i harmoničnim radnim danima.

Kaštel u kojem ste snimali izolovan je i kao da posetioce vraća u neko prošlo vreme. Kako ste se provodili nakon snimanja?

- Vrlo, vrlo lepo. Zaista sam se osećala kao gospodarica zamka, posebno jer sam ostajala u njemu i tokom slobodnih dana, kada je ostatak ekipe odlazio kući. E, to je tek specifičan osećaj.

foto: Marina Lopičić

Da li je bilo situacija da se zasmejete na snimanju s Goranom Bogdanom, koji je u seriji uvek ozbiljan inspektor, ili s Milošem Timotijevićem, u onako strogoj ulozi vašeg supruga?

- I Goran i Miloš su izuzetni glumci i sjajni partneri. Svakako smo se smejali zajedno u pauzama ili nakon rada. Na snimanju smo bili veoma fokusirani jer smo svi vrlo ozbiljno pristupili ovom izvrsnom tekstu.

Jeste li davali neke savete mlađim koleginicama Lidiji Kordić i Anji Pavićević, kojima igrate majku?

- Lidija i Ana su divne koleginice, vrlo darovite i posvećene. Zaista nije bilo potrebno da im dajem savete.

Neki kažu da imate moć transformacije, poput Kejt Vinslet. Da li je to nešto na čemu se radi ili se s tim čoveka rađa?

- Nisam radila na tome, ne znam ni kako bih. Pretpostavljam onda da je ovo drugo.

Dok je TV publika bila ushićena početkom emitovanja serije, vi ste u to vreme bili zaokupirani premijerom komada "Godine vrana". Koliko vam znači nova saradnja sa Sinišom Kovačevićem?

- Vrlo sam radosna jer smo posle "Velike drame" sa Sinišom napravili još jednu hit predstavu. Zapravo smatram da sam privilegovana time što sam pozvana da učestvujem u nekoliko projekata u nekoliko različitih medija koji pretenduju na visok kvalitet. Ono što osećam je zahvalnost.

foto: Damir Dervišagić

Godinu ste inače počeli veoma lepo. Tu je i premijera filma "Ključ", u kom igrate s drugom s klase Rašom Bukvićem. Šta vas veže za to snimanje?

- Bilo je vrlo naporno, u veoma teškim uslovima. Ono što je bio najveći dobitak jeste to što sam upoznala gomilu fantastičnih ljudi koji su zaista izvrsni u svom poslu i s kojima je bila čast raditi. To su, pre svega, Aleksa Jakonić, Kristina Savić, Aleksandar Lazić i Nikola Zdravković.

Malo nostalgije za kraj. Kako pamtite čuvenog Dragana Nikolića, s kojim ste delili kadar u svom prvom filmu "Belo odelo"?

- Gaga Nikolić je bio grandiozna ličnost, u svakom smislu. Pamtim ga po tome što bi me svaki put kada ga slučajno sretnem preplavila ogromna radost. On je bio prepun svetlosti i to je obilno širio na sve koji ga okružuju. Veliki čovek, veliki glumac. I uz sve to, nestvarno lep.

foto: Dragana Udovičić

Kurir.rs/ Jasmina Antonijević Milošević

