ONA JE BILA NA DNU, KAO I JA: Feđa Štukan otkrio kako su mu BRED PIT i ANĐELINA DŽOLI postali kumovi i da li mu pomažu u karijeri

Ulogom Petra u filmu “U zemlji krvi i meda”, glumice i rediteljke Anđeline Džoli, glumac Feđa Štukan privukao je pažnju domaće javnosti, a onda su usledili “Klan” i “Nečista krv”, gde su ga ljubitelji serija dodatno zavoleli.

No, upravo film “U zemlji krvi i meda” ga je spojio sa najpopularnijim holivudskim parom Anđelinom Džoli i Bredom Pitom. Na njihov nagovor, napisao je roman “Blank” kao potencijalnu građu za njihov igrani film. Njegov roman je postao obavezna literatura na Univerzitetu Goldsmits u Londonu i Univerzitetu u Mostaru i preveden je na engleski, francuski i italijanski jezik.

- Ja sam izašao na kasting kod Anđeline i prošao. Kasnije smo postali prijatelji. Bred i Anđelina su kumovi mojoj ćerki Aji. Slične smo živote živeli, naročito Anđelina i ja. I Bred je bio otkačen, ali Anđelina je baš išla do ekstrema u svemu kao ja, samo što je ona odrasla u oskarovskoj familiji, pa to malo drugačije izgleda. Kada ste vi na dnu, tu nema puno veze. Dno ovde ili bilo gde drugo na svetu je isto. Tako da je nas ta naša životna priča jako zbližila. Kasnije je došao Bred Pit s idejom da napravim sinopsis po svom životu, pa da daju oni svojim ljudima da to raspišu, da se naprave skripti da se snimi film po tome. Napisao sam prvo 30 strana i to poslao. Kasnije sam nastavio da pišem zbog svoje ćerke. Hteo sam nekada da dam njoj taj rukopis kada ima 20 i nešto godina da pročita. Kada joj prođe sva ta adolescentska hemija, da joj ne dajem neku ideju, što se tiče tih stvari koje se nalaze u romanu. Voleo bih da se tih stvari ne hvata. Ona je sportistkinja, jedna od boljih u državi. U ritmičkoj gimnastici ima preko 85 medalja, pehara. Uz to, trenira tenis, jahanje - kaže za “Blic” Feđa Štukan.

Prema njegovim rečima, supruga i on se nikada nisu mešali u kom će smeru krenuti njihova ćerka.

- Nikada je nismo vaspitali tako da sluša bila šta, biko koga, nas. Jer ja sigurno nisam slušao svoje roditelje nikoga u životu. Nijedna majka ne bi dala nijednom pilotu da bude pilot. Ne bi bilo pilota uopšte na svetu da slušaju roditelje. Naravno da ćete reći: “Nemoj to da radiš jer ti to ne valja”. Ali govorili su i meni pa nikog nisam slušao. Život je ispaljena strela, ne zna gde će pasti i da li ima poentu to što pričam. Uvek ću da budem tu za nju, neću je opteretiti svojim ambacijama. Samo ako je ona srećna zbog toga, svejedno je čime se neko bavi - rekao je Feđa.

Ovaj talentovani glumac u životu je imao dosta uspona i padova. Konzumirao opojne supstance, bio na ratištu, ali se i lečio na psihijatrijskoj klinici. Na pitanje da li postoje neke slike koje bi rado izbrisao iz svog života, Štukan odgovara:

- Izbrisao bih dosta slika. Te slike koje sam morao da vidim. To iskustvo je napravilo od mene ovo što jesam. To iskustvo me je gradilo, bez obzira na to kakav sam. Život u jednom od oblika. Izbacio bih slike koje nisam morao da vidim.

Ulogom u seriji “Klan”, Feđa nam je otkrio da je pričao sa policajcem koji je zatvorio njegovog lika u stvarnom životu.

- Od njega sam zapravo dobio najviše informacija. Moj lik je ulično inteligentna osoba, ne previše načitana. Ali je psihopatska ličnost. Nema sažaljenja, emocije te vrste - rekao je on.

Feđa karijeru uspešno gradi u Holivudu.

- Ja poslednjih 10 godina nisam ništa snimio u Bosni i Hercegovini. U tih desetak sam imao toliko holivudskih projekata. Godišnje jedan. Prilično sam izbirljiv. Ne mogu da prihvatim svašta. Ne prihvatam ni B produkciju jer sam u A. To bi bio korak unazad. Nekada igram glavnu ulogu, nekad se pojavim na dve sekudne, ali uvek sam u A. I u Srbiji i u Bosni i Hercegovini sam u A produkciji, iako to nije ista A produkcija kao tamo. Imam tu želju da ostanem tu negde, da ne igram u svemu što mi ponude.

Prema njegovim rečima, u Holivudu nema preporuka.

- Tamo nemam preporuka kao ovde. Uzmi ovog, onog. Ne dešava se. Ti moraš proći audiciju. To je način na koji se dobija uloga. Ako te neko preporuči znači da nisi to zalužio i da se sumnja u tvoj kvalitet. Drugačije te gledaju kada te neko preporuči. Ako stvarno vrediš, kvalitet se ne može sakriti. Doći ćeš regularnim putem. Ni Anđa ni Bred se ne bave time da mi pomažu u životu, da me guraju.

Na pitanje koliko je grešan u životu, Feđa kaže:

- Ne verujem ja u greh. Jedini greh koji stvarno postoji je odbaciti život i misliti na smrt. Praviti od smrti neku duhovnost. Večni život je izmišljen. To znam iz ličnog iskustva. Naravno, ne mora meni niko da veruje.

