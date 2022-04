SEĆATE LI SE FILIPA ŽMAHERA?! Devedesetih su žene ludele za njim, oženio se u UKRAJINI, a sad se ponovo pojavio u BEOGRADU (FOTO)

Pevač Filip Žmaher žario je i palio devedestih godina.

Bio je velika zvezda, a bez njega nije mogao da se zamisli nijedan festival. Bio je prisutan na svim značajnim manifestacijama i uzimao prve nagrade – Mesam, Beogradsko proleće, Budvanski festival, Sunčane skale u Herceg-Novom. Svoj najveći trijumf on smatra u to vreme Gran-Pri na "Slovenskom Bazaru" u Belorusiji. Objavio je još tada album za PGP "Beskonačno", davne 1998. godine, a onda ga je put poslovno i privatno odveo u Ukrajinu, gde je gradio veoma uspešnu karijeru.

foto: ATA images

Ženski svet je jurio za njim, a on je ostajao pomalo na distanci, iako mu je pažnja lepšeg pola uvek prijala i imponovala. Filip je u Ukrajini upoznao ženu svog života, Ukrajinku Anasatsiju, sa kojom je dobio ćerku Lanu. Porodica se vratila u Srbiju i krenula od nule.

- Ima jedna simpatična anegdota iz tog perioda – seća se Filip – jedan poznati ukrajinski menadžer me je pitao znam li neku pevačicu koja dobro peva i izgleda da nastupi na jednom koncertu. Rekao sam da postoji jedna veoma talentovana sa kojom često nastupam i preporučio sam Anastasiju. Prećutao sam da mi je ona devojka. Krenuli smo sve troje na put ka gradu u kojem je trebalo da nastupimo. Tu se on najstrašnije zaljubio u Anastasiju i počne da je startuje. Poveravao mi se: „Zaljubio sam se, ne znam šta da radim…“ Žešće se naoštrio, a ja počnem da ga odvraćam: Pazi, ipak je to pevačica, bolje nemati s njima ništa… Posle tri godine sam ga sreo i rekao mu: Znaš, oženio sam se sa onom pevačicom… - ispričao je Filip svojevremeno anegdotu iz Anastasijinog i njegovog ukrajinskog života.

foto: Nikola Ristić

Filip se, posle ko zna koliko godina, pojavio na u Beogradu, a uskoro će nastupiti na Beogradskom proleću, koje je ponovo pokrenutu i održava se 29. aprila u Domu sindikata.

