FILM KOJI JE STVORIO STIVENA SIGALA! Uvek je glumio sličnog lika, a KOSA mu je sad BUJNIJA nego na početku karijere!

Jedan od najpopularnijih akcionih junaka kod nas bez sumnje je Stiven Sigal. Ovaj majstor aikida tihog glasa ujedno je i naš zemljak - 2016. dobio je srpsko državljanstvo, a iste godine i rusko.

Kontroverzan tokom čitave karijere, u martu je dospeo u žižu javnosti posetom Moskvi kada je vojna intervencija u Ukrajini već počela i sankcije postajale sve oštrije. Taj čin ne čudi jer je Sigal i ranije podržavao pripajanje Krima Rusiji, sarađivao s motociklistima "Noćni vukovi" i član je desničarske stranke bliske Kremlju, "Samo Rusija, patriote, za istinu", gde je jedan od vođa pisac Zahar Prilepin.

Stiven Sigal je i veliki borac za zaštitu prirodne okoline, poznat po druženju i sa drugim svetskim liderima blago rečeno neomiljenim na Zapadu, poput venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura. Nažalost, opravdano ili ne, poznat je i po optužbama za seksualno uznemiravanje, kao i izbegavanjima poreza i sumnjivim investicijama u kriptovalute.

Film koji je Sigala učinio poznatim je "Iznad zakona" iz 1988. U Evropi je distribuiran pod imenom "Niko". Da ne bude zabune, reč je o nadimku glavnog junaka koga tumači Sigal, izvedenom iz lepog imena Nikola. Film je imao solidan uspeh na američkim bioskopskim blagajnama, a kod nas je takođe postao vrlo zapažen, naročito posle onih koje je Sigal snimio u naredne četiri godine. Iako nije tumačio isti lik, u srpskim video-klubovima su potonji filmovi, sada svi odreda legendarni akcijaši, "Otporan na metke", "Obeležen za smrt" i "Uterivač pravde", sve do "Pod opsadom" - često nazivani nastavcima filma o Niku. Iako je verovatno razlog to što su se novi fanovi tako lakše snalazili, u knjizi "Sigalogija" poznati američki kritičar Vern definisao je - bez ironije - Sigala kao specifičnog autora, čoveka čiji se filmski opus može podeliti u četiri do pet faza.

Na ovaj način obično se posmatraju režiseri ili scenaristi, a ne glumci, i osnovna je teza da je Sigal u svojim fazama faktički glumio isti ili sličan lik, bez obzira na to s kime je od režisera i scenarista sarađivao. I zaista, postoje teme koje se provlače kroz njegove filmove. On je često u ulozi nekog iz bezbednosnih struktura, u kasnijim fazama veterana specijalnih jedinica, a u filmovima se obrađuju pitanja prirodne sredine, prihvatanje drugih kultura, ali i akcionom žanru mnogo bliže teme korupcije i zakulisnih radnji u obaveštajnim agencijama. Sigal je mnogo doprineo popularizaciji aikida, borilačke veštine poznate po filozofiji da se u borbi najviše koriste slabosti i nasrtljivost protivnika.

Njegovi likovi, paradoksalno, mnogo su bliži onome po čemu je u šali poznat Čak Noris - od svih akcionih junaka osamdesetih i devedesetih, Sigal je uvek bio skoro neranjiv i lako je savlađivao protivnike. Aikido kao veština omogućila mu je da se ponaša slično i u poznijim godinama, kada je vidno dobio na kilaži, postao sporiji, ali i - čisto da se doda raznim kontroverzama - bujnije kose nego na početku glumačke karijere. "Iznad zakona" aludira na zlikovce iz CIA, ljude za koje nikakvi zakoni, pa ni američki, ne važe. Motiv truleži u bezbednosnim strukturama nije nepoznat, ali se u filmovima najčešće provlači i to da je u suštini američki sistem dobar, samo eto, postoje neki mangupi u njihovim redovima. Scenario za "Iznad zakona" bio je namenjen Klintu Istvudu, ali je završio sa Sigalom i mladom Šeron Stoun, pre nego što će steći mega-popularnost sa "Niskim strastima". Sa ovim filmom povezana je i još jedna anegdota, ne baš pohvalna za Sigala. Dok je držao časove aikida, kod njega je trenirao Majkl Ovic, poznati glumački agent i lovac na talente. Priča kaže da je Sigala učinio slavnim posle samouverene opklade da je u stanju da od bilo koga (zli jezici dodaju, najneharizmatičnije budale) napravi zvezdu. Ali eto, i pored brojnih nejasnoća u biografiji, naš zemljak i dalje ima poštovaoce.

