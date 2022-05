OTIŠLA PRLJAVE KOSE I SA DVOJE DECE NA GOSTOVANJE SVETSKI POZNATE VODITELJKE: Vedrana Rudan iskreno o unutrašnjim borbama

Nova knjiga Vedrane Rudan, pod nazivom "Doživotna robija" ugledala je svetlost dana i u Beogradu. Na promociji ove knjige, autorka je otkrila neke detalje o tome kako gleda na ključne stavke iz svog dela.

foto: ATA images

Kroz razgovor sa Vedranom Rudan zaključili smo da je vodila unutrašnje borbe dok je radila na ovom romanu, pa je na pitanje kako je tekao proces pisanja Vedrana imala zanimljiv odgovor. - Kad sednem da pišem knjigu, nakon što mi muž donese kafu, meni likovi krenu nešto da govore, ali ja se sa njima ne slažem, pa obrišem, ali naposletku shvatim da je bolje da slušam njih nego da nešto izmišljam - objasnila je spisateljica na početku i odmah otkrila pravi recept za srećan život.

- Otišla sam, prljave kose i sa dvoje dece na gostovanje Rafaele Kare i tada rekla: Pa to je trebalo da budem ja, a ne ovo. Da je meni neko rekao da ću sa 73 godine biti Rafaela Kara, rekla bih mu da je lud čovek! Ali, nikada nije kasno da se bude zvezda, zato vam hvala što ste meni, starici, omogućili da se osećam kao Rafaela Kara - obratila se svojoj publici ova autorka recentnih i raznovrsnih dela, veoma popularna u čitavom regionu i otkrila ko je u privatnom životu.

foto: ATA images

- Ja sam u stvari ista ženska ko i sve druge. Imam 10 kila viška, alergična sam na sve i svašta, a mužu se konstantno žalim na svoje bore, dok mi on na to uvek kaže: "Ma šta te briga" - iskrena je spisateljica.

U fokus svoje knjige stavlja pitanje roditeljstva, pa je na ovoj promociji takođe bila nezobilazna tema. - Pa evo, na primer, pitam mog sina, koji inče ima 50 godina, šta želi da mu donesem iz Beograda, na šta mi odgovari: Štark bombone. Meni je bilo puno srce! Pomislih - pa on je beba! - nasmejala je publiku, a zatim rekla - sve ima svoje dobre i loše strane pa tako i roditeljstvo, ali mi uvek pravimo alibije za našu neizlečivu ljubav prema deci.

foto: ATA images

Za kraj je prokomentarisala ključne reči svog romana, a to su seks, ljubav, zločin i pogled na more. - Seks je nešto što se kroz godine menja i nemaš vremena za to. Ljubav je jasna, a zločin se pojavljuje već na prvoj stranici kada tašta ubija svog zeta, ali koja ženska nije ubila svog zeta, barem "u pojam" - ponovo se našalila, te dodala - a što se mora tiče , ne podnosim ga, pa sam ga tako i predstavila, kao pretnju, opasnost, jer sve što je lepo u sebi nosi i neku nesigurnost baš kao more - zaključila je spisateljica.

Kurir.rs/: Mina Petrović

Bonus video:

01:32 VOLIM VEDRINU I HRABROST VEDRANE RUDAN! Bakarec: Hrvatska nije pravedno društvo, a ona nije ANTIHRVATICA