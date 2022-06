RADIM I TRUDIM SE DA BUDEM STRPLJIV I MUDAR, I TO JE ONO ŠTO ME VESELI I ISPUNJAVA: Dejan Lutkić o uspehu serije ZBORNICA

Iako je i u novoj komediji "Zbornica" još jednom pred kamerom ozbiljan i strog, glumac Dejan Lutkić u liku profesora matematike i te kako zasmejava gledaoce Superstar kanala svakim radnim danom. Ovaj sitkom ideja je njegovog kolege Nebojše Cileta Ilića, koji u seriji glumi direktora škole, dok je Dejan i u ulozi jednog od izvršnih producenata. Sa perikom i naočarima, pretvoren je u jednog od predavača, i to baš matematike, koju, kako kaže, nikada nije voleo.

Kako vam je legao sitkom kao žanr?

- Super, to je žanr u kom se do sada nisam oprobao. Nebojša Cile Ilić, koji je dao ideju za seriju, i ja već dugo pričamo o njenoj realizaciji i rešili smo da se upustimo u ovaj posao, a hvala bogu, uspeli smo. Veoma lepo smo se igrali i uživali smo dok smo to radili.

Da li je sve ono što je nama gledaocima smešno dok vas gledamo zaista tako i dok se snima?

- Tako je, i još je duhovitije i zanimljivije dok smo na snimanju. Prosto imamo trenutke kada nas različite stvari asociraju na različite događaje, pa onda to pretočimo u seriju. Ionako je dobar deo scenarija nastao iz naših ličnih aspiracija.

foto: Printscreen

Koliko ste možda stvarajući ovaj lik pozajmljivali ideju od vašeg profesora matematike?

- U srednjoj školi sam imao profesorku matematike, koja je bila jedna predivna žena, ali je takođe postojao profesor matematike u našoj školi koji je funkcionisao po principu ovog mog lika: bog zna za pet, ja za četiri, a vi možete samo za tri. Kod njega u startu postoji momenat koji ograničava učenika, pa sam se igrao time.

Mislite li da takvih profesora danas više nema?

- Ne mislim. Ima ih i uvek će ih biti dok god bude bilo školovanja. Tu je uvek pitanje balansa između toga kakvi su profesori i roditelji u odnosu na dete. Lično mislim da su današnja deca pretrpana obavezama, preobimno je to što uče i čime se bave. S druge strane, profesori nisu toliko krivi jer je takav sistem nastave, ali da mogu malo da olabave - mogu. Ali onda se sučeljavaju s momentima kada roditelji dođu i počnu da hvale decu, jer svaki roditelj je subjektivan. A najviše trpi dete bez ikakve potrebe.

foto: Aleksandar Anđić

Matematika je kao predmet većini bauk. Jeste li se i vi pitali tokom školovanja šta će mi matematika?

- Stalno sam se pitao pošto sam operisan od nje, nikada me nije zanimala i potpuno sam joj bio protivan. Znam da je to jedna od najvažnijih nauka koja postoji, ali prosto sam takav. Takvog me je bog stvorio da me to ne zanima.

Jeste li se nekada našli u situaciji da vam je ipak to znanje bilo potrebno?

- Jesam, potrebna je i u glumi, kao i u svakom poslu primenljiva je na sve što radimo. Ali moj prethodni odgovor nije moja vrlina, već mana. Kada si u srednjoj školi, mnogo toga te ne zanima, a kada dođeš u neke zrelije godine, shvatiš šta si propustio.

Da li ste slušali savete nekih sadašnjih profesora za scene u zbornici?

- Sve smo radili iz ličnih iskustava. Vlada Đurđević je pisao scenario, a svi mi ostali nabacivali smo iskustva iz svog školovanja i školovanja naše dece. To nam je bilo dovoljno. I već se piše scenario za drugu sezonu.

Snimate trenutno i nastavak "

foto: Luka Šarac

". Da li se nešto bitno menja ili ste i dalje opasan tip?

- Ima tu jedna divna stvar. Kada je reč o "Beležnici", rešio sam da izađem iz svojih okvira i opet igram opasnog tipa. (smeh) Prosto je takav lik. Čovek koji hoda po ivici noža sve vreme. Bio je u DB, a ko jednom tamo uđe, uvek je DB. Onda je počeo da radi za različite strane, i domaće i strane, tako da mu je uvek glava u torbi.

Ta serija je s temom misterije potpuno kupila gledaoce.

- Drugačija je, to je žanr koji se do sada nije obrađivao kod nas. Ima dobar materijal, odlične glumce, sjajnog reditelja i kompletnu ekipu i zaista je doprla do srca ljudi.

foto: Aleksandar Anđić

Priželjkujete li da konačno zaigrate i neki romantičan lik?

- Ništa više ne priželjkujem. Prestao sam to odavno. Radim i trudim se da budem strpljiv i mudar, i to je ono što me veseli i ispunjava, a priželjkivanje sam ostavio tamo negde mnogo daleko.

Kurir.rs / TV Ekran: Jasmina Antonijević Milošević

