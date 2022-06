UVEK TU POSTOJI NEŠTO TREĆE: Rade Šerbedžija odgovorio na optužbe Mire Furlan koje su potresle region! Imao da poruči SAMO JEDNO!

Slavni glumac Rade Šerbedžija na promociji ploče ''Ne okreći se sine'' ističe da je istoimena pesma posvećena njegovom sinu Danilu.

- Inspirisan je tim nazivom filma, gledao sam kao klinac i dopala mi se scena kada on umire, a sin beži i on mu viče ''Beži sine, ne okreći se'' tako da mi je to bila inspiracija da napišem svom sinu kao poruku - počinje Šerbedžija.

Beogradu se uvek rado vraća jer je to grad njegove mladosti, ali i prijatelja koji više nisu sa nama.

- Beograd me seća, ne samo kao grad, nego je to je puno mojih prijatelja sa kojima sam živeo čitav život. Od Milene Dravić, Dragna Nikolića, Sonje Savić, Ljube Tadića, toliko puno njih mrtvih i živih. Mrtvi žive u nama mladi i nasmejani moji drugovi, mrtvi žive u meni - ističe Rade.

Na optužbe Mire Furlan u njenoj autobiografiji odlučio je da odgovori stihom.

- Ne želim o tome govoriti i razgovarati. Ima jedan stih ''Iza muškarca koji pomamno pije, i žene koja pomamno pleše, postoji uvek nešto treće'' - istakao je rade.

