MLADIĆA SAM MOLIO ZA ARKANA, A NJEGOV ODGOVOR ME ŠOKIRAO! Perović otkrio detalje s početka Cecine karijere i dotakao se Šerbedžije

Jedan od najpopularnijih jugoslovenskih estradnih menadžera Vlada Perović, za sebe voli da kaže da je ceo život stvarao zvezde i da, za razliku od drugih menadžera nikada nije bio reproduktivac.

Perović je jednom prilikom ispričao kako se Svetlana Ceca Ražnatović ponašala na samom početku karijere, kako je uspeo da nagovori Radeta Šerbedžiju da zaigra sa njom u filmu i šta mu je Ratko Mladić rekao za Željka Ražnatovića Arkana.

foto: Damir Dervišagić

"U to vreme sam imao najveći lokal na Balkanu - Dunavski cvet koji je imao 1.500 kvadrata. Ceca je prvi nastup imala kod mene u tom lokalu. U to vreme sam pregovarao sa Snežanom Babić Sneki i Cecom. Cecu sam upoznao u Šumatovcu", počeo je priču Perović pre nekoliko godina za Goli život. Kako kaže čim se upoznao sa Cecom znao je da će od nje biti nešto.

"Upoznao sam se sa njenim ocem i osetio sam da od nje može da bude nešto. Znao sam da će biti neviđena zvezda. Kada sam to pričao ljudima oni su mi se smejali", rekao je Perović svojevremeno u emisiji Goli život.

Ceca je u to vreme stalno išla sa ocem pošto je bila maloletna, imala je samo 16 godina.

"Ostavila je na mene strašan utisak, osetila se ta harizma. Imala je šarm i stalno je tvrdila da neće da živi u Žitorađi, da će napraviti posao. Nismo joj baš do kraja verovali, jer ona nije pevala u kafani, a to je veliki minus. Ipak, video sam da mašta, da ima taj fluid", ispričao je Perović.

foto: Youtube screenshot

U njegovom restoranu je Ceci napravljena proslava za 18. rođendan.

- Bilo je 1.000 ljudi, zaklali smo vola, a Ceca je pevala celu noć!

Kako je otkrio pre nekoliko godina nakon preseljenja u Brežicama, punih dvanaest godina krov je delio sa u to vreme nemirnim dečakom po imenu Željko Ražnatović.

- Naši očevi su kao oficiri delili stan, te smo u to vreme živeli zajedno. Arkan je od malih nogu bio avanturističkog duha. Često je bežao od kuće, tako da smo se retko viđali, naročito nakon što ga je otac navodno poslao u popravni dom.

Prisetio se Perović i snimanja filma "Nečista krv" gde je Ceca igrala Koštanu.

"Ja sam bio jedan od producenata filma 'Nečista krv' gde su igrali Ceca i Šerbedžija. Ja sam zastupao Cecu i predlagao sam reditelju Stojanu Stojčiću da Ceca zaigra Koštanu. Ali, Šerbedžija na početku nije hteo ni da čuje da igra sa Cecom. Šta sam sve radio da ga odobrovoljim - podbacivao sam mu ženske, upoznavao sam ga sa društvom, nisam mu naplaćivao račune. Sve sam to radio samo da bi on pristao da igra sa Cecom. Na kraju je pristao", ispričao je Perović.

foto: Printskrin Daily Motion

Kako kaže, Ceca je bila dobra Koštana.

"Ne znam zašto je to Arkan zabranio. Verovatno zbog lascivnijih scena ali ona je to umetnički odigrala", rekao je on.

"Ona i ja smo imali korektan odnos. Ali nismo se posle čuli i videli. Jednom smo se samo sreli na nekom splavu. Arkan je zaćutao sa mnom posle mog neuspelog pokušaja da ga vratim u Bosnu. Naime, on je znao da ja poznajem mnoge ljude pa je tražio od mene da nešto ispeglamo kako bi on mogao da uđe u Bosnu. Pokušao sam to preko genrala Ratka Mladića a on mi je samo rekao – Vlado, ti si legalan, šta ćeš ti sa kriminalcima. I posle se Arkan naljutio što nisam uspeo to da mu izdejstvujem".

foto: Profimedia

kurir.rs/telegraf/happy

Bonus video:

00:11 PIČVAJZ 2! Ceca nije htela da se javi Bekuti zbog Karleuše, a Đani joj dobacio: STARAMAJKA!