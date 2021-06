ČUVENI SRPSKI GLUMAC GLEDAO KAKO CECA MRTVOG ARKANA VOZI U KOLICIMA! Pred smrt doneo prvu i poslednju odluku, KOŠTALA GA JE GLAVE!

Arkan je ubijen kada je dobio osećaj da je svemoćan i da mu niko ne može ništa. Opuštanje i kretanje bez obezbeđenja bilo je kobno. Verovao je da ga svaki jači mafijaš u gradu poštuje i da ga svi brane. Prvi, i poslednji put u životu napravio je grešku koja ga je koštala glave.

"Kriminal je postao brzi biznis, treba ga svesti na podnošljivu meru. Osobe koje imaju problem sa zakonom postaju neoprezne onog trenutka kada pomisle da su vlast, kada pomisle da su Bog. To se dešava i onda kada se kontrola nad njima ispusti," rekao je pisac Marko Lopušina.

Marko Lopušina foto: Printscreen Happy TV

On navodi slučaj Željka Ražnatovića Arkana koga je vodio Radmilo Bogdanović tadašnji ministar policije.

"Arkan je pre toga radio za jugoslovensku tajnu službu kao likvidator u inostranstvu. Takvih je Savezna federalna policija Jugoslavije imala 20. Bio je službenik. On mi je lično rekao – ja jesam radio to što si ti napisao, ali to ne smeš da pišeš. Tada sam mu rekao da su meni njegovi šefovi rekli da smem da pišem. Arkan je bio vojnik, borac, uslovno normalan čovek pre podne, a šta je noću radio u to ne ulazim. Znam samo da su mi njegove kolege iz policije pričale da on nikada nije video Staneta Dolanca, da nije video Josipa Broza Tita i da nikada nije otišao dalje od svog neposrednog šefa a koji mu je u međuvremenu postao kum. Taj čovek se zove Stanko Čolak", ispričao je Lopušina na TV Happy.

Ljubiša Samardžić foto: Kurir

Istakao je da je Ražnatović poginuo onog trenutka kada je došlo do smene kumova u srpskom podzemlju, kada je neko shvatio da je Željko opasan svedok.

"Tada je Hag počeo da lovi Srbe i da ih osuđuje. Neki su se uplašili da Željko zna toliko da može biti krunski svedok protiv ovoga i onoga i onda je odlučeno da bude likvidiran. I likvidirali su ga policajci. On je bio policajac i likvidirali su ga policajci na javnom mestu. Time se poslala poruka da će završiti svako onaj ko postane suviše jak. Arkan nije bio oprezan, a znao je da će mu se to dogoditi. To je rekao Vladanu Diniću uredniku Svedoka. Šetao je bez telohranitelja u gradu", rekao je Lopušina.

On se dotakao i teme koju mnogi plasiraju da je Arkan zapravo živ.

"Ljubiša Samardžić mi je rekao da je video kako Ceca mrtvog Arkana vozi u bolničkim kolicima u Kliničkom centru. Te priče da je živ i tome slično su samo naše legende", rekao je Lopušina.

Napominje da je Arkan prvi koji je oformio grupu takozvanih navijača Crvene zvezde koje je poveo u rat.

"On je to uradio na državnom nivou kao državni zadatak. Radmilo Bogdanović mi je lično pričao da je Arkan dobio zadatak da stvori omladinu za SPS i JUL jel te dve partije nisu imale podmladak. Kad je izbio rat kad je dobio zadatak da napravi svoju parapolicijsku vojsku on je to napravio uz pomoć Radovana Stojičića. Dakle država je stajala iza njega. Kao nagradu dobio je poslaničko mesto u parlamentu. Čovek koga je Švedska tražila za 23 pljačke banaka", ispričao je Lopušina.

(Kurir.rs / Mondo)