ŠERBEDŽIJA OTKRIO DETALJ O SVOM ŽIVOTU KOJI NIKO NIJE ZNAO: Za Kurir ispričao kako nije želeo da se bavi glumom, razotkrio i zašto

Ko bi poverovao u to da Rade Šerbedžija nije oduvek želeo da bude glumac, a ni muzičar? Ni mi nismo verovali, dok to nismo lično čuli od njega. Šta je želeo da bude i kako je došlo do toga da mu životni putevi krenu u totalno drugom smeru, otkrio nam je upravo glumac.

- To je jako smešna priča. Uvek sam želeo da budem rukometaš, nogomet je takođe bila moja velika strast. Planirao sam i da budem pisac, da se bavim književnošću jer sam dosta tokom mladosti čitao, ali put me je odveo na drugu stranu. I dalje se bavim glumom, ali zbog ljubavi prema poeziji pišem pesme. Uzor mi je Arsen Dedić, njega sam obožavao i kad su bili najpopularniji Bitlsi. Današnje vreme ne može da se meri sa mojom mladošću, danas je mnogo teže, život je postao mnogo komplikovan. Ljudi su umorni i vrlo je teško mladim ljudima. Danas je sve postalo užasno brzo i žao mi je mladih ljudi, mada se oni odlično snalaze u celoj toj brzini - rekao je Rade Šerbedžija.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/M.L.

OVDE MOŽETE PRATITI UŽIVO KURIR TELEVIZIJU