OVA MALA GRMI! Tamara Dragičević se slikala u izdanju u kakvom je retko viđamo! Glumica nikada nije ovoliko otkrila! (FOTO)

Tamara Dragičević se ovih dana sa porodicom provodi na moru, a lepa glumica obradovala je obožavatelje fotografijama u kupaćem kostimu.

Na osnovu njenog izgleda u bikiniju možemo zaključiti da se Tamara ove godine nije samo odmarala, već će i naporno vežbala.

Glumica je obukla jednodelni kupaći sa dubokim izrezom na dekolteu i pokazala besprekornu figuru i savršen ten.

Za samo jedan dan prikupila je na hiljade lajkova i na stotinu komentara u kojima je najčešći emotikon bila vatra. "Tamariška is on fire", "You Go Girl", "Ova mala grmi",bili su samo neki od njih, a sliku su najviše komentarisale njene koleginice.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/A.A.

Bonus video:

