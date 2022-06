PRVI FESTIVAL DECE GLUMACA U REGIONU: Ove popularne glumice koje su počele kao DEVOJČICE uručiće priznanja malim talentima!

Zadovoljstvo mi je da vas obavestim i da vas pozovem na prvi Festival dečijih glumačkih ostvarenja u filmovima i TV serijama FEDEG, u petak, 17. juna 2022 godine u Malo pozorište Duško Radović s početkom od 19 časova.

Stručna komisija u sastavu prof Feti Dautović, TV kritičarka Meri Bilić, glumica Sonja Damjanović i novinar Nenad Milenković, prepoznala talenat šestoro dece glumaca koji su napravili prve glumačke korake u filmovima i serijma: Dara iz Jasenovca - Biljana Čekić Tate Maša Jovičić, Realna priča Lena Lazović, Crna svadba Anastasija Đurović, Leto kad sam naučila da letim Klara Hrvanović i Vikend s ćaletom Vasa Vraneš.

Nagrade će uručiti glumice koje su počele kao deca: Mirka Vasiljević i Tijana Kondić, očekujemo dolazak i Dragana Bjelogrlića.

Osnivač festivala FEDEG Nenad Milenković rekao je tim povodom:

- Najznačajniji glumci jugoslovenske i srpske kulturne scene otpočeli su karijeru kao deca, od Slavka Štimca, Buleta Goncića i Dragana Bjelogrlića, preko Nikole Koje, Bojane Maljević, Nikole Đurlička, pa do Miloša Bikovića i još nekolicine drugih.

Do sada nije postojala manifestacija koja će afirmisati i podržati decu koja počinju svoju glumačku karijeru, a to će se, po prvi put desiti sledećeg petka u Radoviću. Prva ideja je da napravimo FEDIS kids, ali smo ipak zaključili da bi to bilo nepravedno prema deci glumcima iz filmova i odlučili smo se za ovu formu. Nadam se da će im nagrada PRVA ZVEZDICA, biti srećna i da će svi napraviti velike glumačke karijere.

Festival FEDEG podržava Ministrstvo kulture i informisanja RS i Sekretarijat za kulturu Grada Beograda.

