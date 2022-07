ŽENIO SE ČETIRI PUTA, A POSLEDNJA ŽENA GA DOVELA DO BANKROTA: Zaveo je i bivšu Elvisa Prislija! Čudesan život Sonija Korleonea

Džejms Kan, upamćen po sjajnim glumačkim ostvarenjima u kultnim filmovima poput "Kuma", u kojem je maestralno odigrao ulogu Sonija Korleonea, a da i ne spominjemo "Rollerball" i "Misery", triler prema romanu Stivena Kinga, nije imao samo impresivnu profesionalnu karijeru, već i ljubavni život. Američki glumac koji je preminuo u četvrtak u 83. godini života ženio se četiri puta i dobio petoro dece.

Prvi put do oltara otišao je s glumicom Di Džej Matis, 1961, kada je imao tek 21 godinu.

Kan je bio tada na početku karijere i ostali su zajedno pet godina, sve do perioda kada je glumac dobio svoju prvu veliku ulogu u filmu "El Dorado". Bili su upečatljiv holivudski par i zajedno su dobili ćerku Taru, koja danas ima 57 godina. Do danas nije jasno šta je konkretno dovelo do njihovog razvoda.

U svakom slučaju, prošlo je deset punih godina pre no što se glumac odlučio da ponovo stane pred oltar. Tada već velika zvezda zahvaljujući svojoj ulozi u "Kumu" iz 1972, ponovo se oženio 1976, i to s daleko poznatijom ženom.

Kanova druga žena, Šejla Rajan, poznata je kao bivša devojka Elvisa Prislija i devojka s naslovne strane Plejboja.

Kan i Rajan razveli su se 1977, samo godinu dana nakon venčanja. Međutim, tokom svog kratkog braka, par je dobio sina Skota, koji je kasnije vrlo uspešno krenuo očevim glumačkim stopama. Skot je imao vrlo blizak odnos sa svojim ocem, posećujući događaje s njim tokom cele njegove karijere. Šejla je umrla u 2012. godine u 60. godini.

Očito poučen kratkim brakom, Kan je napravio još dužu pauzu od formalnog bračnog života. Međutim, onda se 1990. venčao s Ingrid Hajek. Par je odrastao u istom komšiluku - Sanisajd u Kvinsu, Njujork - ali u različitim decenijama.

Kada su se venčali, Kanu je imao 49 godina, a njegova nova izabranica 20 godina mlađa. Upoznali su se preko zajedničkih prijatelja i zabavljali su se dve godine pre nego što su se venčali na jahti Regentsi u Marini Del Rej. Par je dobio jednog sina pre nego što su se 1994. razveli. Danas Ingrid radi kao lajfkouč.

Iako bi se očekivalo da će nakon propasti trećeg braka još dugo zazirati od ponovne ženidbe, nije bilo tako. Samo godinu dana kasnije venčao se s Lindom Stouks, a taj brak Kana je koštao najviše boli i alimentacije, pa nije neobično što mu je bio i poslednji. Njihovih 20 zajedničkih godina ostavile su uglednog glumca navodno bez novca zbog višestrukih rundi sudskih bitaka i alimentacije koju je morao sa zaostacima da isplati. Brak im je bio izuzetno težak, pa pre no što je konačno krenuo u njegovo razvrgavanje 2015, zahtev za razvod podnosio je dva puta - jednom 2005. i drugi put 2009.

U sudskim podnescima napisao je da je bio prisiljen da igra ponižavajuće filmske uloge kako bi održao korak s Lindinom potrošnjom.

"Više nisam spreman da učestvujem u filmovima i televizijskim serijama koje umanjuju 50 godina koje sam proveo gradeći svoju reputaciju", napisao je u podnesku iz 2016. godine. Borio se i za zajedničko starateljstvo nad njihovim tada 17-godišnjim sinom Džejkobom, a stariji sin Džejms imao je 19, pa je uspeo da izbegne tu mučnu situaciju.

Kada je njihov razvod okončan 2016, Kanu je određeno da svojoj bivšoj supruzi mora da isplati 400 hiljada dolara zaostale alimentacije, te je određen dalji mesečni iznos od osam hiljada dolara. Taj iznos uključivao je isplatu Lindi od pet dolara mesečno dok se ponovo ne uda ili dok jedno od njih dvoje ne umre. Ostalih tri dolara bilo je za alimentaciju deteta.

Više se nije ženio, nego je živeo svoje dane kao neženja sve do svoje smrti ove nedelje.

