BIO SAM MNOGO LJUT: Halid Bešlić ispričao šta je rekao Bregoviću zbog nesporazuma IZNENADIĆE VAS ŠTA JE REKAO ZA FILM "TOMA"

Halid Bešlić glumio je u nekoliko filmova različitih prokukcija. On je čovek koji prijatelje ima svuda, a dok ga narod voli, kolege ga cene. Za televiziju Kurir ispričao je neke anegdote sa snimanja.

- Ja se družim sa sarajevskim filmadžijama, u raji smo. Znamo se godinama. Ademir Kenović je čovek koji me je najviše oko filmova angažovao, pa onda Pjer Žalica, pa Srđan Vuletić. Upoznao sam i Rajka Grlića, tu sam imao ulogu u filmu "Karaula", tu sam malo glumio. Bio sam u seriji "Ubice mog oca", tu je pesma "Ja bez tebe ne mogu da živim" - rekao je Halid Bešlić.

foto: Kurir Televizija

Popularni pevač Halid Bešlić ispričao je i anegdotu sa Goranom Bregovićem, kada su mu dali da za potrebe filma "Karaula" snimi pesmu svog kolege i imenjaka Halida Muslimovića.

- Trebalo je da snimim pesmu "U meni jesen je" za film "Armin" Ognjena Sviličića. Ja odem u studio Gorana Bregovića, došao sam da snimim novu pesmu. Kad oni puštaju pesmu mog imenjaka Halida Muslimovića "Moj jarane, jarane, jarani smo mi...", i ja kažem šta je ovo. Kaže Goran rekao da to otpevamo. Pitam gde je Goran, kaže otišao negde na Tajland gde li je bio, negde u Kini, ne znam. Zovnem ga preko telefona, on me zamoli kaže: "Joj, molim te, izvini, otpevaj to, nisam stigao da uradim. Spašavaj me. A ja bio ljut. Kažem, ali ovo je Halidova pesma, a on meni oni hoće da je ti pevaš. I tako malo ljut otpevam - ispričao je Halid Bešlić za Kurir TV.

1 / 4 Foto: Kurir Televizija

Kaže i da su mu nudili da o njemu snime film.

- Nudimo su mi da o meni snime dokumentarni flm. Šta će mi to dok sam živ. Posle kad ko bude hteo neka snima - rekao je Halid i dodao da je znao i Tomu Zdravkovića.

- Pitali su me šta mislim o filmu "Toma". Rekao sam da je odlično, ali da malo fali sarajevskih dana Tome Zdravkovića - istakao je Halid Bešlić.

Više pogledajte u VIDEU ISPOD:

04:11 BIO SAM MNOGO LJUT: Halid Bešlić ispričao šta je rekao Bregoviću zbog nesporazuma, PA JEDNIM POTEZOM POKAZAO KAKAV JE GOSPODIN!

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

01:44 HALID BEŠLIĆ: Kako sam pobedio šećer