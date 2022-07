NISAM MOGAO DA SE HODAM, BILO JE STRESNO! Prva ispovest Halida Bešlića nakon teške operacije: Ugradili su mi dva stenta

Pevač Halid Bešlić nedavno je zbog zdravstvenih problema završio u bolnici gde su mu operisali srce, a on je sada u prvoj ispovesti nakon intervencije progovorio o svemu

Kako je Halid izjavio, stavili su mu dva stenta i sada se oseća odlično.

- Stavili su mi dva stenta. Dobro je, hvala Bogu, odlično je. Sve će to biti kako treba. Odlično se osećam, da kucnem u drvo. Jedino što sada te tablete moram da pijem redovno, to je ta disciplina koje se moram pridržavati - rekao je Bešlić, pa dodao:

foto: Marina Lopičić

- Znao sam da sam u dobrim rukama. A drugo, nisam ni znao šta mi je bilo. Nisam mogao da hodam, nisam mogao da se krećem. Zvao sam doktora Kacilu da mu se požalim, a on me je pravo od kuće poslao u bolnicu. Kako sam svratio da vidimo šta je, tako sam se našao na stolu. Bilo je to stresno - ispričao je Halid.

Intervenciju su mu započeli jutro nakon što je primljen u bolnicu, a pevač kaže da je tokom tog procesa bio budan i da je pratio sve na ekranu šta mu rade. Ipak, priznao je da ga je bolelo.

Halid se veoma brzo oporavio i već se vratio poslu.

- Odsvirao sam jedan koncert nakon toga. Nisam baš kao nov, ali sam blizu toga. "Renovirao" sam se - kroz smeh je zaključio Halid Bešlić.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/I.B/Avaz

Bonus video:

01:44 HALID BEŠLIĆ: Kako sam pobedio šećer