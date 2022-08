FILM O MOJIM KOMŠIJAMA ZVAO BI SE TRAGEDIJA OD 11 SPRATOVA: Boda Ninković nagrađen u Nišu, ali i sam muku MUČI sa svojim SUSEDIMA

Slobodan Boda Ninković ovogodišnji je dobitnik nagrade "Car Konstantin" na 57. Filmskom festivalu glumačkih ostvarenja u Nišu.

foto: Emilija Stanišić

Glumac, koji je nedavno otišao u penziju, predstavio se poslednje takmičarske večeri publici i žiriju ulogom vodoinstalatera Milenka u filmu "Komedija na tri sprata", debiju mlade rediteljke Sandre Mitrović. Za Kurir, Boda otkriva kakav je komšija i zašto misli da ovo priznanje ne pripada samo njemu.

Emotivno ste doživeli odluku žirija?

- Sigurno da mi je milo što sam dobio tako prestižnu nagradu, ali nije moj stil takmičenje u umetnosti. Priznanja su dobra stvar, posebno za mlade glumce. Ovu nagradu ću da poklonim celoj ekipi filma "Komedija na tri sprata". Naravno da je bitna nagrada, to je i potvrda publike i kolega da ste dobro radili svoj posao.

foto: Emilija Stanišić

Ko je Milenko, koji je osvojio srca publike, ali i žirija?

- Milenko je čovek koji voli sve svoje komšije. On praktično i nema svoj privatni život, već je posvećen stanarima te zgrade. Jedini je podstanar, ali mora da se iseli. Poslednjeg radnog dana žao mu je što sve napušta.

Vašeg junaka komšije vole?

- Njega stanari vole, ali neki smatraju i da se previše meša u njihove privatne živote. Nadam se da će i publika voleti ovaj film i videti da smo završili jedan lak, ali i naporan posao jer smo se zapravo sve vreme družili.

foto: Promo

Kakav je bio rad sa Sandrom Mitrović i mladim glumcima?

- Sandru dobro poznajem i znao sam da može da iznese "Komediju na tri sprata". S novim filmom je sve proširila i o dokazala da je odlična profesionalka. Što se tiče mlađih glumaca, oni su kreativni, a mi stariji bi sve stvari mnogo jednostavnije da rešimo. Divno je raditi sa mladima. Oni su pokazali jednu veliku dozu vaspitanja i poštovanja, što mi od njih nismo tražili, a to je za poklon.

Da li ste vi privatno dobar komšija?

- Živim, inače, na 11. spratu, tako da bi se moj film zvao ne komedija nego tragedija od 11 spratova. Odmah je jasno kakve komšije imate kada ne mogu da se dogovore ovi do četvrtog sprata i ovi iznad. Doduše, prvog komšiju, ono vrata do vrata, znam i poštujemo se, ali ovo ostalo je vrlo problematično (smeh).

foto: Dragana Udovičić

U Srbiji je procvat TV produkcije. Kakvo je stanje u umetnosti?

- Nikada nije bilo sjajno vreme za umetnost, ali jedno stoji - bez našeg većeg učešća, bez našeg angažmana niko ne može da vam obezbedi neke bolje uslove. Ako se sami za to ne izborimo, možemo samo da se ljutimo na neke ljude i nigde nećemo stići. Bio je period pre ovoga, nije se radilo četiri-pet godina i to nije bilo dobro. Sada ljudi rade i tako bi i trebalo da ostane. Svakako da bi trebalo napraviti neki filter i da ispod nekih standarda ne bi trebalo ići. Sada je naišao taj talas, ljudi to prihvataju jer od nečega mora da se živi. U svakom slučaju, bolje je da se radi nego sedi kod kuće.

Kurir.rs/ Marko Smiljković

