SVUDA GDE JE NAROD UGROŽEN TREBA MU POMOĆI! Štimac dva puta nagrađen na FILMSKIM SUSRETIMA! A evo i epiloga KRITIKA ORGANIZATORA!

Publika na Letnjoj pozornici je izglasala Slavka Štimca za glumca četvrte večeri na 57. Filmskim susretima u Nišu. On je za ulogu deke u filmu "Mrak", koji govori o nedaćama jedne srpske porodice, dobio gromoglasan aplauz.

- Nema gore situacije od one u kojoj je Milutin. Ne zna gde mu je sin, gde su mu ženski potomci, ne zna da li će da osvane ujutru. Čovek može da zamisli najgore situacije koje mogu da ga zadese u životu i ovo je jedna od njih. Ali u svemu treba imati meru i ako sam nešto do sada naučio. onda je to to. Kameru ne smeš i ne možeš da lažeš.

- Vrlo temeljno smo pripremali svaki snimajući dan jer je tema filma vrlo opipljiva stvar. Tako da je mera osnova našeg posla - ispričao je Štimac, koji je na početku festivala dobio prestižnu nagradu za glumu "Pavle Vuisić".

On je rekao da se u osnovi filma nalazi strah kao osećanje.

- Jeste, ovo je film o opstanku, o strahu koji polako prelazi u paranoju. Neprijatelj je nevidljiv u filmu, ali to je i bio cilj, da se prikaže stanje duha kroz lični horor - ispričao je Štimac.

Na novinarsko pitanje šta za njega lično znači Kosovo i Metohija, a nakon svih teških godina, on je odgovorio:

- Ne znam kako da odgovorim na to pitanje. Svuda gde je narod u manjini, gde je ugrožen, treba mu pomoći - odgovorio je umetnik.

Štimac se zahvalio istrajnoj niškoj publici, koja i po kiši prati filmove ispod kišobrana na Letnjoj pozornici u Nišu. Omiljenom glumcu od Vardara do Triglava prve večeri dodeljena je nagrada za životno delo "Pavle Vuisić".

Zahvaljujući na priznanju Udruženja filmskih glumaca Srbije, on je podsetio da je imao čast da s fascinantnim i veličanstvenim Vuisićem glumi u pet ili šest filmova.

- Verovatno ništa novo ne bih mogao da kažem o Pavlu Vuisiću. Razmišljao sam o tome šta je mene najviše fasciniralo kod čika Paje... Lakoća s kojom je on igrao, ležernost koja je stvarno retka i taj, rekao bih, osećaj za meru ne znam kako bih drugačije nazvao ako ne harizmom i talentom. Veličanstveni čika Paja. Hvala - poručio je tada Štimac publici. On je pre nedelju dana osvojio Srce Sarajeva za najbolju epizodnu rolu Mitra u seriji "Crna svadba".

Organizatori saglasni s kritikama

Sloboda Mićalović: " Vratite festivalu stari sjaj"

Kritike Viktora Savića i Slobode Mićalović na račun organizatora prihvatio je i Dejan Dabić iz Niškog kulturnog centra. On je pokušao da opravda pojedine postupke i odluke, ali je kad je reč o tretmanu i odnosu prema glumcima, bio saglasan sa izrečenim.

- U odbranu naše profesije i onoga što smo mi radili, uradite tako da festival vratite onakvim kakav je bio, kakvim ga mi pamtimo, da bi budući glumci, buduće generacije, mogli da podrže ovo - rekla je Mićalovićeva. Ceo slučaj nije hteo da komentariše njen kolega Petar Strugar.

