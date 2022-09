SNIMIO JE MONTEVIDEO I NESTAO SA SCENE: Mali Stanoje za Kurir otkriva čime se danas bavi i s kim se druži od kolega iz filma

Predrag Peđa Vasić sa samo 13 godina proslavio se ulogom dečaka Stanoja u filmu "Montevideo, bog te video". Svojom harizmom i sjajnom dikcijom osvojio je srca publike, a danas sa 25 godina i dalje se bavi glumom, ali nema uspeha kao kad je bio dete.

- Snimanje "Montevidea" za mene je bilo divno iskustvo. I danas me ljudi prepoznaju po ulozi malog Stanoja. Trudim se i borim da radim različite uloge, kako bi me zapamtili i po nečem drugom, ali je on svima urezan u pamćenje za ceo život. Voleo bih da primete moj dar i iskustvo kroz neke druge role - iskren je Vasić.

Predrag kaže da mu je popularnost bila teret.

- Sad je pritisak manji. Trudio sam se da uživam u svom poslu. Najveća uspomena sa tog snimanja su prijateljstvo i ljubav koje mi je cela ekipa pružila. Najbolji prijatelji su mi i danas Andrija Kuzmanović i Nenad Heraković - priznaje glumac.

U drugom delu filma Peđa je imao scene s Brankom Đurićem:

- Đura je najbolji partner kog sam sreo na setu i imao u karijeri.

Predraga smo sreli na premijeri serije "U klinču", koja se trenutno prikazuje na RTS.

- Ne igram u seriji. Došao sam da podržim koleginicu Ivanu Zečević. Lakše mi je da gledam neku seriju kad nema mene u njoj - naglašava mladi glumac.

Poslednju ulogu Vasić je ostvario u tinejdžerskoj seriji "Blok 27", koja je snimljena u saradnji Telekoma Srbije i "Fajerflaj produkcije":

- Ne mogu da uporedim ta dva projekta. Lepo je videti mlade ljudi koji traže svoje mesto pod suncem.

Publika malog Stanoja sada može da vidi u predstavama Reflektor teatra na Dorćol placu, ali i u Narodnom pozorištu, u komadu "Ivanov", ali i sopstvenoj stend-ap komediji.

- Svoju komediju "Biti Stanoje" igram u Dvorištancetu u Beogradu i gostujem po Srbiji. Govorim o svom životu i sedam lica Predraga Vasića i kako je to biti ja. Za odgovor na to pitanje, morate doći da je pogledate - zaključuje Vasić.

Od honorara platio renoviranje kuće i svoje školovanje Predrag Vasić, kako je ranije pričao za medije, honorar od snimanje filma dao je roditeljima. foto: Promo - Većinu tih para, pošto smo mi došli s Kosova i živeli u dvosobnoj kućici, dao sam mojima za renoviranje doma. Malo sam njima pomogao, a malo ostavio sebi za školovanje. Nisam se preterano bahanalisao, jer nisam takav lik. I sećam se da sam od tog honorara kupio bratu telefon - izjavio je Vasić jednom prilikom.

