PEVAČI U KLINČU! Nući: Ovaj Aljoša iz serije ima da sretne pravog mene! Vojaž: POČEO SAM DA GUBIM RAZUM I GRANICU (VIDEO)

Pevač Igor Panić poznatiji kao Nući otkrio je da će se pojaviti na malim ekranima u svojoj prvoj glumačkoj ulozi pored Mihajla Veruovića Vojaža u novoj seriji "U klinču".

- Ja glumim u seriji gde je Vojaž glavna uloga. Dosta zahvalno što za svoj prvi glumački angažman glumim sebe. U seriji sam Nući. Tako da će se ovaj Aljoša iz serije sresti sa Nućijem iz stvarnog života - rekao je Nući.

Vojaž je takođe prisustvovao i osvrnuo se na svoj privatni život, gde je otkrio da je gubio razum i granicu onoga što mi je dostupno i što mi nije dostupno.

- Ljudi ne kapiraju težinu slave, ali i pritisak koji ovaj posao nosi. Ja sam momak koji je napunio 20 godina. Možda je glupo to da kažem, ali zamisli da imaš 20 godina i da ti je neko dao sve. To su stvari koje čoveka mogu da ponesu. Svestan sam svojih grešaka i toga šta sam sve uradio. Mada u skladu sa svojim godinama i zato što sam od krvi i mesa smatram da imam prava da učim iz svojih grešaka i da se popravim. Meni je jako bitno da sam ja primetio moju grešku. Moja greška je što sam počeo da gubim razum i granicu između onoga što mi je dostupno i što mi nije dostupno. Ovo je jedna bolesna industrija koja previše pumpa ego i meni je drago da sam uspeo da primetim da se to ovde događa. Drago mi je što sam uspeo da se iskontrolišem - rekao je Vojaž.

