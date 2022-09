U NASTAVKU TAJKUNA DOLAZI KAO VELIKO POJAČANJE! Muhamed Hadžović: Fan sam te serije! Dobar glumac ne može da bude loš čovek

Sarajevski glumac Muhamed Hadžović ima dugogodišnju uspešnu karijeru ovenčanu nizom pozorišnih i filmskih uloga. Međutim, naša publika upoznala ga je kao junaka druge sezone serije "Močvara".

Nakon što je sjajno odigrao lik Aleksandra Saleta Koraća, stigla mu je od "Fajerflaj produkcije" nova ponuda da bude i deo nastavka "Tajkuna", čiji kreator je Đorđe Milosavljević. Za TV Ekran, Muhamed otkriva šta publiku čeka u novih 10 epizoda, ali govori i o filmu Pjera Žalice "Praznik rada".

Dolazite kao pojačanje druge sezone serije "Tajkun"?

- Drago mi je što nastavljam saradnju s "Fajerflaj produkcijom". Oni su najbolja TV i filmska produkcija kod nas. Imao sam prilike da snimam i u Danskoj i Pragu, ali nigde tako ozbiljno ne pristupaju poslu. Bio sam veliki fan serije "Tajkun". Pažljivo se bira sve i snimamo već mesec i po dana.

foto: Damir Dervišagić

Kakvi su utisci sa seta?

- Nekoliko scena je fantastično napisano i snimljeno, pa ne mogu da dočekam da ih vidi publika. Ušli smo u priču hrabro i bez zadrške.

Ko su vam partneri?

- Imam scene s Jelenom Đokić, ali i Draganom Bjelogrlićem. Velika je ekipa i neke sam sreo prvi put. Lako je meni s njima da napravim dobar rezultat. Mislim da će druga sezona biti mnogo bolja, a za to je krivac i direktor fotografije Radan Popović. On je sjajan snimatelj. Radili smo jedan film u Zagrebu. Važno je da znate dobro i direktora fotografije, jer vam je, pored glumca, direktni partner i kamera.

foto: RTS

Film "Praznik rada" prikazan je u Sarajevu i Herceg Novom, a plan je da uskoro bude i u našim bioskopima. Trebalo je da bude komedija, što se odustalo od te ideje?

- Film samo na početku ima komičnu notu, a u njemu je prikazan život, koji je prevrtljiv. Nismo hteli da se držimo slepo jednog žanra, jer ne bismo dobili takav rezultat. Dosta sam emotivno vezan za ovaj film.

Da li ste tremaroš?

- Nisam. Za deset godina odigrao sam više od 700 predstava i tako sam stekao dobru praksu. Moje pozorište Kamerni teatar 55 je malo i u njega staje samo 200 ljudi. Kao neki filmski set je. U jednom trenutku sam toliko bio izverziran da, ukoliko moj lik treba da spava pet minuta, ja bukvalno mogu da zaspim. Na sceni se osećam komotno. Uvek ima uzbuđenja, jer osećam odgovornost. Gluma je jednostavan i težak posao, a stres je njen sastavni deo.

foto: FIREFLY PROMO

Šta vam je donela uloga Aleksandra Koraća u seriji "Močvara"?

- Divne kolega kao što su Katarina Marković, Marko Janketić i Miloš Timotijević. Oni su fenomenalni glumci, a još bolji ljudi. Ne verujem da dobar glumac može biti loš čovek. Uspešni ljudi u svom poslu nisu opterećeni nekim besmislenim stvarima. To su moje prve impresije o seriji "Močvara". Sve će to proći, a prijatelji će ostati za ceo život.

A sama uloga?

- Mi smo budni sanjali te likove. Utkali smo se u vreme, kadar i prostor. Za ulogu Saleta Koraća slušao sam reditelja Olega Novkovića. Kad bih mu rekao šta želim da uradim, on mi je tražio nešto totalno drugačije. Mislim da smo napravili seriju koja je privukla pažnju. Milena Marković je to lepo napisala. Bilo je to u isto vreme lako i teško igrati.

foto: Promo

Kurir.rs

Bonus video:

18:07 Od vojnika Armije BiH preko narkomana do pokajnika ŠTUKAN: Bred Pit i Andželina Džoli su mi DALI IDEJU