ULOGA U MOČVARI OTVORILA MI JE MNOGA VRATA U SRBIJI: Sarajevski zavodnik Muhamed Hadžović o ženama, filmu i dva nova projekta

Muhamed Hadžović je sarajevski glumac s dugogodišnjom uspešnom karijerom i nizom pozorišnih i filmskih uloga. Međutim, naša publika upoznala ga je kao junaka druge sezone serije "Močvara". Naredne godine gledaćemo ga u čak dva nova projekta, ali i u filmu "Praznik rada" (produkcija "Baš čelik"), koji će zatvoriti Sarajevo film festival.

foto: Promo

- Film "Praznik rada" reditelja Pjera Žalice je, po mom mišljenju, jedan od najvećih bosanskih filmova i aktuelniji je sada nego kad smo ga snimali pre dve godine. To me malo plaši kao čoveka. Festivali imaju zadatak da se ljudi sretnu i dobro zabave. U Bosni se snima veoma malo filmova, pa svu svoju energiju usmerimo da to uradimo dobro. Verovatno drugu priliku da radiš film i nećeš dobiti. Mi smo ostajali i po 15 sati da snimimo samo jednu scenu - kaže glumac za Kurir.

foto: Printscreen

Glumac je na SFF, baš zbog "Močvare", nastale kao plod saradnje "Fajerflaj produkcije" i Telekoma Srbije, nominovan za najboljeg epizodnog glumca.

- Svaka nagrada je kolektivna, pa i moja, ako je dobijem. Ljudi su prepoznali samo moj trud, a Sarajevo film festival treba da bude mesto susreta i nekih tektonskih promena - smatra umetnik.

foto: Damir Dervišagić

On je tek nedavno pogledao kako je ispala cela serija i njegova uloga Aleksandra Saleta Koraća.

- Dobio sam neke pozitivne komentare, pa sam odlučio da pogledam i seriju. Za ovu ulogu slušao sam reditelja Olega Novkovića. Kad bih mu rekao šta želim da uradim, on mi je tražio nešto totalno drugačije. Mislim da smo napravili seriju koja je privukla pažnju. Milena Marković je to lepo napisala. Bilo je to u isto vreme lako i teško igrati - priznaje sarajevski glumac.

foto: Firefly Production

Rezultat sigurno ne bi bio dobar bez sjajne partnerke i supruge Katarine Marković.

- Katarina je odlična glumica. Mislim da su je pogrešno gurali samo u žanr komedije, ona je izvanredna za dramske uloge. Prvi put smo se sreli na "Močvari". Mislim da smo dobro odradili zadatak, jer nam se podudaraju škole glume i način razmišljanja o glumi - priznaje Hadžović, koga ćemo sada češće viđati na našim prostorima.

- Uloga u "Močvari" mi je otvorila mnoga vrata, ali sam neke ponude morao da vratim. Tekstovi su bili dosta loši i površni. Radiću dva nova projekta. Potpisao sam ugovor, pa ne smem ništa da vam otkrijem. Biću deo druge sezone jedne hit serije - zaključuje glumac.

Kurir.rs Lj. Radanov

Bonus video:

02:13 MLADI GLUMAC OBUKAO FUDBALSKI DRES: Bio je velika zvezda, a onda je zapao u POGREŠNE ruke! Nagli pad karijere! (KURIR TELEVIZIJA)