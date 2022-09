OVAJ GLUMAC JE BIO PRVA LJUBAV SEKE SABLIĆ: Ljubav planula na fakultetu, Čkalja ga nije podnosio, a ovako je ona govorila o njemu!

Glumica Jelisaveta Seka Sablić nikada nije volela da priča o svom privatnom životu, te ne čudi što malo ko zna da joj je jedan kolega bio prva ljubav.

Naime, kako se svojevremeno pisalo, po završetku glumačke akademije, Božidar Stošić i Seka Sablić su započeli ljubavnu romansu. Međutim, veza im nije potrajala, ali je glumica uvek imala samo reči hvale za svog kolegu i bivšu ljubav.

- Deca su ga obožavala kao Boleta iz bureta u vreme emitovanja emisije "Hiljadu zašto". Bio je njihov heroj i istinska zvezda. Danas je sve to nestalo. Nema više danas takvih glumaca za decu. Celog života je bio posvećen glumi i svom poslu - istakla je jednom prilikom Seka.

Inače, Božidar Stošić jednom prilikom izjavio da zbog Miodraga Petrovića Čkalje nije igrao u kultnoj seriji "Bolji život".

- U "Boljem životu" me nije bilo jer sam morao da imam direktne scene s Miodragom Petrovićem Čkaljom. On je imao kod sebe spisak od osam glumaca s kojima nije želeo da radi. Na njemu je bilo i moje ime. Nisam želeo da dođem na snimanje, a da me on izbaci. Znao sam da me to čeka - ispričao je glumac.

Božidar Stošić mnoge je zasmejavao svojim ulogama, ali pred kraj života, kako je Seka tada izjavila, nikome nije rekao da je bolestan. Preminuo je u 82. godini, a ceo svoj život posvetio je glumi.

foto: Damir Dervišagić

- Mnogo mi je žao. On je bio kao glumac i čovek jedno vreme veoma prisutan u mom životu. Igrali smo godinama zajedno "Filumenu Marturano". Nisam znala da je bolestan - izjavila je glumica.

Karijeru dugu više od pola veka počeo je kao Bole iz bureta u dečjoj emisiji “Hiljadu zašto”, a poslednji put na sceni je zaigrao u mjuziklu “Fantom iz opere” u svom Pozorištu na Terazijama.

(Kurir.rs)

