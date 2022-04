VENČALI SE NA PAUZI ZA RUČAK: Milena Dravić i Gaga Nikolić krunisali ljubav usred snimanja filma, a KUMA im je bila čuvena glumica

Milena Dravić i Dragan Nikolić su svoju ljubav krunisali na snimanju filma! Jedan od najboljih glumačkih parova u istoriji jugoslovenske kinematografije svoju vezu otpočeo je 1971. godine, kada je Milena bila jedna od najvećih zvezda, a Dragan na početku karijere.

Zajedno su snimili mnogo filmova, serija i TV emisija, među kojima je i drama "Kako su se volele dve budale", tokom koje su se i venčali!

- U Zvezdarskoj šumi snimali smo tu dramu koju je napisao Duško Radović. U pauzi za ručak, Dragan i ja smo skoknuli do Opštine Vračar da se venčamo.

Na putu do opštine pridružila nam se Seka Sablić, koja nam je bila kuma. Ona i Dragan su bili dobri prijatelji, družili su se još od Fakulteta dramskih umetnosti, gde su bili klasići. Tako da je bilo prirodno da nam ona bude svedok - ispričala je jednom prilikom Milena i dodala da su se odmah nakon toga vratili na snimanje:

foto: Promo

- Kad smo zvanično postali bračni par, otišli smo na ručak. Posle smo se vratili u Opservatoriju na Zvezdari i nastavili snimanje kao da se ništa nije dogodilo.

Milenina i Draganova kuma, Seka Sablić, kaže da su posle venčanja otišli u Gagin stan i jeli rusku salatu.

- Milena je tada bila velika zvezda, pa smo u Opštinu Vračar ušli na sporedna vrata da nas niko ne vidi. Tamo smo se potpisali i brže-bolje otišli u Gagin stan, gde smo pojeli rusku salatu, a onda su se oni vratili na snimanje - priča Seka i dodaje:

- Sećam se, kada mi je Dragan ispričao da se smuvao sa Milenom, rekla sam mu: "Nemoj da me lažeš", jer mi je bilo neverovatno da je osvojio tako veliku zvezdu!

foto: Marina Lopičić

Milena je otkrila šta ju je najviše privuklo kod Dragana:

- Volim kavaljere, galantne tipove i dase. To su pravi muškarci. Ako ti taj priredi samo jedan dan, to vredi više nego pola nekog vašljivog života, mame mi!

I Gaga Nikolić je uvek pohvalno pričao o svojoj najvećoj ljubavi:

- Kad sam joj prišao, imao sam utisak da mi je to stara školska drugarica koju dugo nisam video ili neka devojka iz kraja koju poznajem ceo život. Upravo u tome je njena prava veličina. Osvojila me je svojom neposrednošću i normalnošću, uprkos velikoj popularnosti koju je već tada uživala. Mogla je da se ponaša kako hoće i niko joj ne bi zamerio, jer je već tada bila jedna od naših najvećih zvezda. To je nešto čime pleni i osvaja.

foto: Jelena Obradović

Milena i Dragan ostali su u braku ceo život. Gaga je preminuo 2016, a Milena dve godine kasnije. Počivaju jedno pored drugog u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.

Pored Dragana i Milene, ostale uloge u filmu "Kako su se volele dve budale", koji je režirao Aleksandar Đorđević, igrali su Dragomir Gidra Bojanić, Petar Lupa i Ilija Jorga.

(Kurir.rs/ Informer)

Bonus video:

01:50 Radoslav Zelenković o Draganu NIkoliću kao o poslednjem šmekeru srpske kinematografije