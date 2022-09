SRPSKOG GLUMCA POMEŠALI SA DŽEJMSOM BONDOM NA FESTIVALU U RUSIJI: Igor Obradović predstavio svoj film i dobio ovacije usred MOSKVE

Film "Sladoled" (Ice cream) u čijoj realizaciji ključnu ulogu ima grupa Srba iz SAD, nakon Filmskog festivala u Palm Springsu, prikazan je nedavno i u Rusiji na 44. Moskovskom međunarodnom filmskom festivalu, jednom od najstarijih na svetu.

Igor Obradović, glavni glumac ovog 13 minuta dugog ostvarenja, koji je najkraće rečeno komedija apsurdagovori o jednom običnom danu novopridošlog srpskog imigranta u Čikagu.

Najznačajniju ulogu i zaslugu za snimanju filma imaju baš imigranti našeg porekla. Film se snimao u Čikagu, slika je rađena u Argentini, a zvuk u Srbiji.

Obradović je podleio utiske za Kurir:

- Kada smo dobili vest da je nas film selektovan u kategoriji kratkih filmova jednog sekunda nisam bio u dilemi da li ću otići na festival. Na proputovanje do Moskve odlučio sam da posetim Srbiju i to prvi put od odlaska 2001. Eto ispada zahvaljijući filmu posetio sam i rodni kraj posle dugo vremena:) Susret sa Moskvoj je ljubav na prvi pogled. Inače ministarstvo kulture Ruske Federacije je jedan od pokrovitelja festivala pa možete samo da zamislite kakva je to doček i organizacija. Devojke koje su bile naša veza sa festivalom za nas su bile dostupne takoreći 24 sata, bilo sta i bilo kada da nam je trebalo oni su nam izlazili u susrte- prenosi utiske glumac i dodaje:

- Na festivalu je bilo filmova iz celog sveta. Otvaranje/zatvaranje festivala spektakularno(crveni tepih) veliki broj novinara i snimatelja. Poznata imena Ruske i svetske kinematografije. Kao i uvek Nikita Mikhalkov proglašava festival otvorenim.

Prisustvovanje festivalima(posebno ovakog kalibra) je šansa da upoznate istinske zaljubljenike u film i tako proširite vaša poznanstva ostvarite kontakte i možda dogovorite neke nove zajedničke projekte. Na Obradovića je Moskva ostavila jak utisak:

- Želeo sam da iskoristim priliku i ujedno obiđem Moskvu, spojim lepo i korisno i tu sam tek naišao na nesto sto me je zadivilo čak i više od festivala a to je doček i uslugu koju mi je pružilo osoblje Srpske Ambasade u Moskvi na čelu sa našim divnim ambasadorom Momčilom Babićem. Naravno da mi nije trebalo ništa, ali sam taj osećaj da znate da ima neko kome možete da se obratite čini vas opuštenijim.

Glumac je ispričao i zanimljivost koja se ticala lično njegovog lika:

- Jeste da su me na festivalu kolege i posetioci prozvali "Džejmsom Bondom", zbog moje sličnosti sa glumcem Danijel Krejg iz filmova o poznatom agentu. Soba u koj sam se prvo nasao u hotele je bila veoma bučna i posle dva dana su me prebacili u sobu sa borojem 1007 sto je verujem verovatno samo koincidencija - zaključuje on.

