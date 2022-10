MARKO JANKETIĆ KRIO DA JE POSTAO OTAC: Dobio dete pre 18 meseci, a sada čeka i DRUGO! Evo šta kaže ko mu je SUPRUGA

Glumac Marko Janketić (39) već osamnaest meseci ima najlepšu ulogu, tata je jedne devojčice, piše magazin Glorija. Odmeren i diskretan kad je privatni život u pitanju, u želji da zaštiti svoje najbliže, sada prvi put otkriva da uživa u ulozi oca, kao i da sa svojom izabranicom na proleće očekuje još jednu bebu.

"Mama je divna žena, ne bavi se javnim poslom. Razumeli smo se i sporazumeli iz prve, što je, pored velike ljubavi i međusobne privlačnosti, presudno uticalo da izgradimo kvalitetan odnos objašnjava Marko i nastavlja:

foto: Nemanja Nikolić

- Ima jedan divanstih iz pesme "Na Bogojavljensku noć" Đorđa Balaševića koji kaže: "Bila je moja ljubavnica, saborac i najbolji drug." To su tri najvažnije kategorije koje su presudne za vezu. Da imate strast, da budete saborci i bijete iste bitke, a ne svako svoju, i da jedno drugome budete najbolji drug. Jer ima nešto što se ne govori nikome osim najboljem drugu, odnosno partneru. Sve to me je privuklo, nasdvoje imamo iste ideje o tome kako život treba da izgleda, iste ciljeve i vizije.

foto: Ana Paunković

Sin doajena srpskog glumišta Mihaila Miše Janketića odrastao je u velikoj porodici, sa bratom dve sestre, i voleo bi da i sam stvori takvu.

- Mi Janketići smo privrženi jedni drugima i negujemo tradicionalne vrednosti. Gledam moju majku Svjetlanu, ona je sad udovica, ali nije sama. Deca su oko nje, ima unučiće, potomstvo koje je sad udvostručeno, volimo je i pazimo. Naravno, roditelji ne bi trebalo da prave decu da bi ih ona kasnije pazila, ali to je lepo i normalno. Pažnju koju smo mi dobijali od naših roditelja sad uzvraćamo i svojoj deci i roditeljima.

foto: Luka Šarac, Privatna Arhiva

Pobeda života

U familiji Janketić poslednjih godina bilo je dosta gubitaka.

"Prvo je preminuo mamin rođeni brat, pa tata, zatim njegova rođena sestra i potom brat od strica. Kad izgubiš toliko dobrih i dragih ljudi za nekoliko godina, osetiš potrebu da uzvratiš životom. Ja sam dobio dete, moja mlađa sestra Milica je dobila sina koji nosi dedino ime, Mihailo. Da nas bude malo više i da život ipak pobedi", kaže glumac za Gloriju.

foto: Nemanja Miščević

Marko trenutno uporedo snima nastavak serije "Južni vetar" i "Pasjaču", u kojoj glumi seoskog učitelja razočaranog u društvo i svet, idealistu prekvalifikovanog za svoj posao.

- Ko je spreman da uči, mnogo toga novog može da sazna i nauči svakodnevno. Nedavno smo snimali u selu Babe na Kosmaju, u jednoj maloj seoskoj školi, sa malim dvorištem u kome je stablo staro više od dve stotine godina. Oduševio sam se i pomislio kako bi bilo lepo ići u tu malu školu. Poslednjih godina me sve više privlači selo. Iako sam rođen i odrastao u Beogradu, imam utisak kao da on više nije moj grad jer su se izgubili njegov prepoznatljiv mentalitet, duh, šmekerluk, otvorenost", kazao je glumac.

Kurir.rs/ Gloria

Bonus video:

00:40 MARKO JANKETIĆ SE RAZGAĆIO Pored glume voli i da kuva, spremio je klopu za žensko društvo