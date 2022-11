IVO ANDRIĆ IGRAO FUDBAL I KOŠARKU ZA ZVEZDU, A OVAJ SPORT JE BIO NJEGOVA STRAST: Detalji o životu našeg NOBELOVCA koje niste znali

on nije bio navijač!

Naš jedini nobelovac, Ivo Andrić, ostaće upamćen po mnogim svojim delima koje karakterišu književnost 20. veka, poput ostvarenja "Na Drini ćuprija", "Prokleta avlija", "Travnička hronika", "Ex Ponto", "Gospođica" i brojnih drugih.

I mada su svi čitali neka od njegovih dela, makar u srednjoj školi, mnogi ne znaju ništa o životu slavnog nobnelovca.

Ivo Andrić je voleo sport. Pratio je košarku i fudbal, a sam se nekada bavio veslanjem. Bio je član košarkaškog i fudbalskog kluba "Crvena zvezda", a od 1952. godine bio je i počasni predsednik košarkaškog Zvezdinog kluba. Redovno je pratio košarkaške utakmice koje su se održavale na Kalemegdanu, ali je govorio da nije navijač. On je jednosavno voleo lepotu igra.

- Kad bih govorio o svom takvom koloseku, ja bih morao govoriti o svojoj strasti za vodene sportove koja se u mom konkretnom slučaju može nazvati jednom rečju Sava. Iza te reči krije se čitav jedan svet i jedan dobar deo života. Sunčanje, kupanje, plivanje, veslanje, pecanje, loptanje. I ne samo to nego i dugogodišnji dodir sa onim svetom koji obitava savsku obalu od Makiša do železničkog mosta i koji živi na vodi i od vode. Sava, sa svim onim što mi je ona u toku mnogih godina pod raznim vidovima pružala, od igre i sunca do druženja i prijateljevanja sa zanimljivim i bliskim ljudima na njenim obalama i adama, bila je, da tako kažem, moj glavni ’sporedni kolosek’ - napisao je Andrić u knjizi „Staze, lica, predeli“.

