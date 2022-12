TRI GODINE BEZ LULE ŽIVOJINOVIĆ: Porodica dala ČITULJU od koje zastaje KNEDLA U GRLU! Do kraja NIJE MOGLA da se pomiri s OVIM

Navršava se tačno tri godine otkako je preminula Julijana Lula Živojinović, supruga legendarnog Velimira Bate Živojinovića. Porodica će pomen održati u subotu, 17. decembra u crkvi Svete Trojice u Koraćici, kako su objavili u čitulji koju su dali.

"Svakog dana si u našim mislima i molitvama. Tvoja dobrota i nežnost nikada nas neće napustiti", dirljive su reči koje stoje u novinskoj čitulji koju potpisuju sin Miljko, ćerka Jelena i unuci Jelisaveta, Dina, Julijana, Velimir, Obrad i Maksin.

foto: Politika

Udovica Velimira Bate Živojinovića preminula je u Beogradu pre tri godine posle kratke i teške bolesti. Ostaće upamćena velika ljubav koja je bila između Julijane i Bate, a jednom prilikom je velikan jugoslovenskog glumišta istakao:

- To što jesam - dugujem njoj! Da ona nije bila pored mene, ne bih bio to što jesam. Ona me je održala. Sve što je lepo u životu došlo je sa njene strane. Ona je imala viziju kako to lepo treba da bude - da me poštedi, da mi da energiju, da me hrani... I nikad se nisam zaljubio u drugu ženu - a ove njegove reci zabeležene su i u knjizi "Bata - još ovaj put".

foto: Nemanja Nikolić

Pokojna Batina supruga više puta je isticala da nikad nije mogla da se pomiri sa time da je on preminuo i da joj je ostala velika rana zbog toga što njihov sin nije mogao da dođe i obiđe glumca na samrti.

- Od kada znam za sebe, Bata je bio uz mene. I to bukvalno. Već u najranijem detinjstvu on je postao deo mog života. Poznavao se sa mojim starijim bratom, ista su generacija. Vremenom, zajedno smo odrastali i sazrevali, formirali porodicu, deca su brzo došla. Sve je išlo spontano i normalno, čini mi se da drugačije nije ni moglo da bude - ispričala je jednom prilikom Lula Živojinović.

foto: Nemanja Pančić

Ona je tada u intervjuu istakla da su oboje bili veoma temperamentni i da je ogromna energija uvek postojala među njima, čak i pred sam kraj Batinog života, a njihova tajna dugovečnosti ljubavi:

- Od samog početka smo uspeli da je kanališemo i da je koristimo kao zajednički neiscrpan rezervoar emocija i snage. Naša ljubav je učinila da se osećamo kao jedno biće, prolazeći kroz sve lepe i teške trenutke - kazala je ona.

(Kurir.rs)

Bonus video:

09:09 ISPRAVLJA SE NEPRAVDA: Nova spomen ploča Bati Živojinoviću biće zakucana ekserima (KURIR TV)