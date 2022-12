EVROPSKA PRESTONICA KULTURE NADIŠLA OKVIRE KULTURE I UMETNOSTI

Novi Sad privodi kraju jednu od najznačajnijih godina u kada je u pitanju kultura. Projekat Evropske prestonice kulture imaće veliku završnicu u okviru Dočeka, jedinstvene proslave, kojom je godina titule i počela. Blistavi umovi velikana nauke Nikole Tesle, Milutina Milankovića i Mileve Marić Anštajn, zasijali su kroz umetnost na svečanom otvaranju, a sada će ponovo biti simboli vizuelne umetnosti, koja je jednako važan deo Dočeka, kao i izvođačka, stoga koncerti sada postaju pravu doživljaj, a proslava Nove godine – umetnički koncept.

Godina u kojoj su pomerene granice kulture i umetnosti, da li je Novom Sadu donela i obaranje nekih drugih rekorda?

Za turizam odgovor je da, kako potvrđuje i direktor Turističke organizacije Grada Novog Sada, Branislav Knežević.

„Ova godina je na pragu obaranja svih rekorda iz 2019. godine, koja je bila najuspešnija za turizam Novog Sada. Ostvareno je više od 460.000 noćenja turista u periodu od januara do kraja oktobra, a očekuje se da će ta brojka biti oko 550.000 do kraja godine. Očekujemo da će povodom Dočeka Nove godine biti popunjeni smeštajni kapaciteti i da će atmosfera biti veoma dobra. Interesovanje turista je veliko, što možemo videti po broju poruka i pitanja koja nam stižu na našim društvenim mrežama iz celog regiona“, rekao je Knežević.

foto: Novi Sad -EPK V.Veličković

Uspeh potvrđuje i „Zlatna jabuka“, takozvani oskar turizma, prestižna nagrada Međunarodne federacije turističkih novinara i pisaca o turizmu, koju je Novi Sad osvojio ove godine, a potpora je svakako imidž koji je Novi Sad izgradio. Stoga je najrelevantniji svetski turistički portal Lonely Planet svrstao Novi Sad u top 3 turističke destinacije, već u sklopu priprema za Evropsku prestonicu kulture, a našao se i na listama svetskih medija kao što su CNN, Forbs, Independent, BBC, Euronews, Condé Nast Traveller, Time out i u tekstovima drugih svetskih medija.

U brojkama, Novi Sad je ove godine imao više od 4000 događaja u okviru projekta Evropske prestonice kulture, a ugostio je više od 6000 umetnika i umetnica iz više od 35 zemalja sveta. Veći obim posla, doveo je i do zapošljavanja dodatnog osoblja, čime je i servis prema svim gostima postao još bolji i profesionalniji, tvrdi operativni direktor hotelskog lanca „Prezident htotels“, Jovica Stanković.

„Leto za nama bilo je najudarnije za hotelsku industriju, a sam početak godine Evropske prestonice kulture za nas je značio istovremeno i izlazak iz jedne ekonomske krize izazvane Covid pandemijom na globalnom nivou. Titula Evropska prestonica kulture uticala je i na ostale grane i privredu uopšte. Novi Sad je dobio jednu novu grupu gostiju, ljude koji imaju malo drugačija interesovanja za muziku i kulturu generalno. Ti gosti su tokom boravka u našoj prestonici kulture, želeli da posete većinu znamenitosti u Novom Sadu. Muzeji i galerije su dobili nove posetioce. Takođe, gosti su bili zainteresovani za vojvođanske specijalitete, što je pogodovalo svim lokalnim restoranima. Ugostiteljstvo je generalno imalo benefite, najpre od povećanja prihoda, ali i zapošljavanja lokalnog stanovništva i povećanja kupovne moći istih“, rekao je Stanković.

Da je sama titula Evropske prestonice kulture, kao i događaji u okviru toga, nešto što ima efekte i benefite i na druge grane, pokazuje uključivanje više od 500 partnera koji su posredno ili neposredno učestvovali na projektu. To uključivanje podrazumevalo je i različite konkurse, kao što je u okviru Dočeka pokrenut Javni konkurs, koji je obuhvatio upravo i ugostitelje, a kroz finansiranje realizacije umetničkih programa u prostorima nezavisnog kulturnog stvaralaštva.

Kako tvrdi novosadski ugostitelj, Andrija Nikitović, jako je bitno upravo to povezivanje i zajedničko funkcionisanje, da različiti akteri zapravo zajedno rade i grade nešto u adekvatnom dogovoru.

foto: Promo/ M. Pudić

„Toliko mladog sveta, performera, umetnika i umetnica koji su došli iz celog sveta povodom toga su uticali i na nas, jer iz ugla ugostitelja jako je teško zavisiti od situacije samo na lokalnom nivou. U Novom Sadu taj neki pik uglavnom je bio vezan za velike događaje, Nove godine, festivale poput Exit-a itd...Tako da se nadam da nas je i ovo na neki način poguralo i stavilo na mapu. Svakako i ljudi koji se bave takvim i sličnim projektima, treba da imaju itekako sluha i za turizam generalno, jer je upravo to jedan nepresušan izvor finansija koje bi nam ulazile u državu i sasvim sigurno podigle standard svima“, rekao je Andrija Nikitović, jedan od vlasnika kultnog novosadskog mesta Puberaj.

Godina titule donela je i brojne nagrade, pre svega nagradu „Melina Merkuri“ koju Evropska komisije dodeljuje najuspešnijim Evropskim prestonicama kulture, zahvaljujući kojoj se sada i realizuje šesti Doček. Potom upravo je Doček proglašen najboljim evropskim trend brendom u oblasti kulture 2021. godine, kao i Kaleidoskop kulture, a našao se i u nominaciji među najboljim evropskim festivalima.

U poređenju sa najnovijim zaključcima stručnjaka za brendiranje, koje je okupila deveta City Nation Place Global konferencija, čitav projekat, ali pogotovo Doček, zaista je građen po svetskim standardima, kako kaže direktor Fondacije „Novi Sad – Evropska prestonica kulture“, Nemanja Milenković.

„Ako pogledate zaključke konferencije, Doček zaista odgovara gotovo svim. To je pre svega tim. Tim Fondacije je mlad, prosek godina je 30, ali su to ljudi koji su stekli veliko iskustvo i izgradili sebe u prave stručnjake. Sa takvim timom, onda možete da gradite jak brend sa jasnim narativom koji je prepoznat na evropskom nivou. Taj brend temelji se sa jedne strane na onome što je lokalno, što je utkano u identitet Novog Sada, dodatno to razvijajući kroz nove prakse povezivanja sa evropskom i svetskom scenom. To se ne odnosi samo na umetnike, već i na čitave timove koji si bave produkcijom iz različitih aspekata, važnom karikom realizacije tako velikih događaja, a koji su takođe prethodno bili pogođeni pandemijom koronavirusa“, rekao je Milenković i dodao: „I na kraju, ali ne i manje važno, šta više kao jedan od najvažnijih zaključaka pomenute konferencije je upravo to uključivanje različitih aktera, van oblasti kulture, što doprinosi turizmu, brendiranju grada, a na kraju i održivosti, što i jeste ideja Dočeka. Nadamo se da njegova budućnost jeste legat Evropske prestonice kulture“.

