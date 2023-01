TREBALO JE DA DANAS NAS TROJE STOJIMO OVAKO ZAGRLJENI: Potresna objava ćerke Masima Savića SLAMA SRCA! Ne miri se S GUBITKOM FOTO

Kraj 2022. godine još jednom regionalnu scenu zavio u crno kada nas je iznenada napustio još jedan muzičar, Masimo Savić.

Muzičar je preminuo u 61. godini nakon kratke i teške bolesti, a tužne vesti potvrdile su njegova voljena supruga Eni i ćerka Mirna.

"Naš tata, suprug, ponos i ljubav, Masimo Savić, napustio nas je nakon kratke, ali herojske borbe. Iako je otišao s ovoga sveta, u našim će dušama živeti večno; nasmejan, topao, snažan, pun ljubavi i satkan od umetnosti. Zauvek ćemo biti tvoje cure. Eni i Mirna", napisale su uz njegovu crno-belu fotografiju s koncerta.

Na posledni dan 2022. godine na Fejsbuku se oglasila neutešna Mirna s rečima koje slamaju srca.

"Danas je trebalo da nas troje stojimo ovako zagrljeni, ali pred matičnom kancelarijom. Tata je planirao da nas iznenadi pesmom. Provešću ostatak života pokušavajući da oprostim svemiru za ovu bol", napisala je Mirna uz fotografiju na kojoj nasmejana pozira uz oca i svog dečka. Mirna i Igor u vezi su šest godina, a poslednje dve žive zajedno.

U intervjuu za hrvatski Story 2020. godine, Masimo je progovorio o mezimici Mirni, iako je najviše voleo da skriva svoj privatni život.

"Naša ćerka već nekoliko godina živi sama. Svakom je roditelju to težak ispit, ali kako je ona treći razred gimnazije provela u Kanadi, gotovo godinu dana, već smo se malo navikli. Videli smo kako je to kad ti je dete daleko i ne možeš odmah da mu pomogneš ako je potrebno. Pa kada je izrazila želju da živi s dečkom Igorom, jedan odličan dečko, arhitekta, jako dobra osoba, brzo smo se na to navikli. I dalje smo u svakodnevnom kontaktu. Ako ćete me pitati za ono što je Mirna uradila, donirala odeću đačkom domu, nismo ni znali da se to događa. Ne deli sve iz svoga života s nama, niti treba, pa ćete to morati da pitate nju", rekao je, pa nastavio.

"Jako sam ponosan na nju. Od ljudi sa strane dobijam komplimente na njen račun i mislim da bi to svakog roditelja ispunilo ponosom. Mnogi kažu da je za to isključivo odgoj zaslužan, ali ne bih se složio. Reč koju je među prvima naučila i primenjivala je bila je ‘sama’. “Ja ću to sama, jednom si mi pokazao, dovoljno.” Tako je otkako je bila mala. Jako je samostalna, tokom cele osnovne i srednje škole nikada nismo imali potrebu da joj kažemo: “Uči, imaš loše ocene.” Kada bismo supruga ili ja odlazili na roditeljske sastanke, njena razredna nam je govorila da nema šta da nam kaže, da ne moramo ni da dolazimo. To je lepo, velika briga manje. Imali smo veliku sreću što smo dobili takvo dete. Ona je uvek puno činila za sebe u smislu napretka svog intelekta. Čak više ja nju slušam nego ona mene. Upoznata je sa svim modernim kretanjima, tehnološki je vrlo napredna, prati muziku u celom svetu… Kad god sam poslušao njen savet, bila je to pametna odluka", zaključio je muzičar svojevremeno.

