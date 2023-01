Mladi romanopisac Mihajlo Vasiljević rodjen je 20. maja 1997. godine u Somboru i trenutno studira Ekonomski fakultet Subotici.

Nakon prve izdate knjige "U prolazu" 2016. godine, gde je pokazao sav trud koji ulaže, pred nama je roman "Sečivo" štivo pretežno za mladje generacije. Strast ka pisanoj reči ga ne napušta pa Mihajlo najavljuje pisanje i svog trećeg romana.

Pisac oslikava u romanu "Sečivo" trenutni trend jednog dela omladine koja traga na neobičan način do sebe i do ostvarenosti sebe u sazrevanju kao i u ljubavi. Data je fizička manifestacija psihičke nemoći da prebrodimo određene traume je kao velika pouka u romanu kroz samopovredjivanje.

Ovom temom inicira se razmišljanje koji su sve naši “žileti” koja su “sečiva” od kojih smo zavisni ili neko u našoj okolini.

Roman je ispisan u žargonskom duhu u dijalozima, a vidi se i potreba da se naglase određene pouke. Kakav je život pod maskama takodje je jedna od tema u romanu.

Vasiljević je ovom prilikom i gostovao u jutarnjem programu gde je otkrio šta je glavna tema romana Sečivo.

- U romanu Sečivo obradio sam najviše samopovređivanje. Mislim da mladi, ali i stari, to rade kroz bilo koje samodestruktivno ponašanje. Ne možemo da podnesemo neke unutrašnje emocije i to radimo da bi izravnali ono što osećamo iznutra sa onim fizičkim. Tu dođe do nekog smirenja - rekao je pisac.

Ostatak njegovog gostovanja možete videti u videu ispod:

03:51 PISAC OTKRIO KADA DOLAZI DO SAMOPOVREĐIVANJA! Novi roman Sečivo ispituje koji su sve to naši ŽILETI od kojih smo zavisni

