IBRAHIMOVIĆ ZA ULOGU UMESTO HONORARA TRAŽIO JEDNU STVAR: Reditelj otkrio kako je fudbaler pristao da glumi u novom ASTERIKSU

Film "Asteriks i Obeliks: Srednje kraljevstvo", u kom glumi i fudbaler Zlatan Ibrahimović, publika će moći da pogleda tokom vikenda u bioskopima širom Srbije.

foto: Instagram

Proslavljeni sportista, u svojoj prvoj filmskoj ulozi u igranom filmu, oživeće lik Antivirusa, Cezarevog telohranitelja i desne ruke, a reditelj Gijom Kane otkrio je kako je Ibrahimović reagovao kada je dobio ponudu da se oproba na filmu.

- Kada sam mu ponudio ulogu i rekao da će igrati Cezarevu desnu ruku, prošlo je malo vremena i on me je pitao: "Kako Cezar može da igra desnu ruku Cezaru?" Nakon toga ga je zanimalo kako će biti plaćen, na šta sam mu odgovorio da ne vodim taj deo posla, a on me je pitao: "Dobro, ali zar mi nećeš platiti godišnjom propusnicom za park Asteriks?" - otkrio je Kane za francuske medije.

"Il m'a dit : 'Mais comment César peut-il jouer le bras droit de César ?'" Guillaume Canet raconte l'entrée de Zlatan Ibrahimović au casting de son dernier film, "Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu" pour le rôle d'Antivirus. #le7930inter pic.twitter.com/8SYsF8dJP2 — France Inter (@franceinter) January 25, 2023

Nakon šale, fudbaler je oduševljeno pristao da se oproba kao glumac, a u emisiji na Frans interu, Ibrahimović je otkrio da nije imao tremu pred kamerama, kao i da mu je izuzetno zanimljiv svet filma.

- Fudbalski navijači me znaju odavno, ali ovo je potpuno drugi svet. Veoma sam radoznao i zanima me svet filma i bioskopa. Moram da zahvalim Gijomu na ovoj prilici koju mi je dao... I da, nisam uplašen pred kamerama - rekao je Ibrahimović.

foto: Blitz Film

U ovom ostvarenju glavni junaci prvi put putuju u Kinu kako bi spasli kinesku caricu, zatvorenu nakon državnog udara, koji je podstakao izdajnički princ. Međutim, ka Kini će se zaputiti i Cezar sa svojom moćnom vojskom, u želji za novim osvajanjima.

Promene

Ibrahimovićev lik trebalo je da se zove Abribus, a ime je promenjeno, jer u pomoć stiže u poslednji čas poput vakcine, otkrio je reditelj. Film je trebalo da bude snimljen u Kini, ali je zbog izbijanja pandemije koronavirusa, nakon dužeg prolongiranja, produkcija premeštena u Francusku. Pored popularnog sportiste, igraju i Vensan Kasel, Marion Kotijar i Džonatan Koen.

1 / 6 Foto: Blitz Film

Za najmlađe je tu iznenađenje

Tokom vikenda, domaća publika će uz projekcije, u distribuciji "Blic filma", imati prilike i da se fotografiše s kostimiranim likovima u subotu u Beogradu u "Ada molu" i u nedelju u Novom Sadu u "Big šoping centru". Oba dana u svim bioskopima deca će imati priliku da crtaju likove iz filma, a posetioce u Beogradu i Novom Sadu, kao i svakog vikenda od 11 do 13 sati, očekuje i fejs pejnting.

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:11 Zlatan Ibrahimović slavi titulu uz hit Nade Topčagić