MOMČILO BAJAGIĆ 2 GODINE KRIO DA SE RAZVEO: Opevao u pesmama BEOGRAD, ali u njemu nije rođen! Samo jedna osoba ga ne zove BAJAGA

Momčilo Bajagić Bajaga danas slavi 63. rođendan. On sa svojim Instruktorima i dalje žari i pali na muzičkoj sceni podjednako kao na početku karijere.

foto: ATA images

Bajaga je pre godinu i po dana postao deda. Krajem 2021, godine supruga Bajaginog sina Marka rodila je devojčicu Saru.

Vest da se Bajaga razveo od supruge Emilije šokirala je javnost u celom regionu. Muzičar je poznat po tome da o svom privatnom životu nikad ne govori u javnosti i da se uvek trudi da izbegne odgovor kad ga novinari pitaju za porodicu. Bila je to velika ljubav, ali s tužnim krajem.

Uspeo je više od dve godine da sakrije tu informaciju. Zvanično je i na papiru slobodan od maja 2021. godine.

foto: Ana Paunković, ATA images

"Do jedno, dvadesete godine se po meni ljudi "lože" na rođendane. Posle toga, lepo je kada se prijatelji jave i čestitaju. Ja odem sa porodicom i prijateljima na ručak ili večeru i to je to. Za poklon, ništa ne očekujem specijalno. Ako se neko nešto seti interesantno - super. U suštini, najlepši poklon je iskrena čestitka od prijatelja i od porodice i to je ono što je najbitnije", izjavio je Bajaga za RTS.

foto: Nemanja Pančić

Punoletstvo proslavio s Borom Čorbom:

"Imao sam sreću da sviram jako rano, profesionalno, sa nepunih 18 godina sa Ribljom čorbom. Kad ste mladi, imate puno energije a malo iskustva. Kad ste stariji, imate manje energije ali imate više iskustva. Sve to tako lepo ide do godina, ne znam kojih, ja evo slavim rođendan. Za sad, hvala Bogu, još ide, a videćemo koliko će".

foto: Ana Paunković

Bajaga je rođen u Bjelovaru.

"Nisam rođen u Beogradu ali sam u njemu odrastao. Od svoje prve godine živim u Beogradu. Sticajem okolnosti sam rođen u Bjelovaru, majka mi je iz tih krajeva. Sve moje pesme su nastale u Beogradu i logično je da imaju miris Beograda. Možda ne mirišu na Beograd baš sve, ali imam oko 15 pesama u kojima se pominje Beograd, ili neke lokacije u Beogradu. Verovatno, da sam živeo u Londonu, da bi se pominjao London. Beograd je kao divan grad morao da ostavi neki pečat u mojim pesmama", objasnio je muzičar, koji je za mamu uvek bio Moma, za ostale Bajaga.

Kurir.rs

Bonus video:

05:46 Bajaga pred nastup na Bir Festu