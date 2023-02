KOLIKO ZAISTA ZARAĐUJU SRPSKI GLUMCI? Evo ko može da kupi luksuzni stan, a ko dobija 5.000 evra po danu snimanja

Ulaskom u zlatno doba domaćih serija, glumačka profesija je postala jedna od najplaćenijih u Srbiji.

Mada su srpski glumci do pre desetak godina kukali kako teško žive, da imaju "bedne plate" u pozorištu, te da od "tezgi" na malom i velikom ekranu jedva sastavljaju kraj s krajem, danas većina samo od televizijskih honorara živi poput estradnih zvezda.

Onim srećnicima koji zaigraju u uspešnom projektu, pa im pođe za rukom da na Instagramu "namaknu" više od 100.000 pratilaca, može se reći da je upala sekira u med. Jer, osim što putem ove društvene mreže na račun reklame ostvaruju kompenzaciju u vidu putovanja na daleke destinacije, garderobe, automobila, satova, kozmetičkih proizvoda, oni i odlično zarađuju. Pa tako za objavu uzimaju od 1.000 do čak 5.000 evra.

Uz basnoslovne honorare koje imaju od serija, zarade pojedinih glumaca dosežu i do 200.000 evra na godišnjem nivou.

Ipak, zarade glumaca oduvek su bile poslovna tajna, ali su neke cifre ipak izašle u javnost. Honorari mogu biti po satu, dnevni ili mesečni.

Naravno, nisu svi srećnici koji od glume i društvenih mreža mogu sebi da obezbede nekretninu, kao što je, recimo, uspela Milica Milša. Junakinji sapunice “Igra sudbine” isplatile su se godine provedene u studiju, jer je od honorara sebi priuštila penthaus na luksuznoj beogradskoj lokaciji.

Koliko onda zarađuju srpski glumci, kada za godinu ili dve mogu da kupe stan u centru srpske prestonice? Portal Film i TV bavio se istraživanjem i evo do kakvih podataka su došli.

Kada smo već kod dnevnih serija, iliti sapunica, glumci sa izvršnim produkcijama imaju potpisane ugovore koji na mesečnom nivou podrazumevaju 22 radna dana po 12 sati snimanja. Budući da im je posao zagarantovan na minimum devet meseci, koliko je potrebno da se snimi oko 200 epizoda, oni imaju fiksne mesečne honorare.

Po snimajućem danu oni iznose od 200 do 450 evra, u zavisnosti od veličine uloge i broja scena, pa se tako njihove mesečne plate kreću od 4.500 do čak 10.000 evra! Kada su u pitanju početnici ili studenti glume, njihov honorar je znatno manji, pa se kreće od 50 do 100 evra po snimajućem danu, saznaje Kurir.

Zanimljiv je podatak da snimajući dan za dete, pa i bebu, staje 100 evra, što je, takođe, unosna zarada.

Kada je reč o dramskim, visikobudžetnim serijama, koje imaju malo epizoda i obično se rade po sezonama, honorari su nemerljivo veći. Za jednu epizodu potrebno je od pet do sedam snimajućih dana. Honorari zavise od ugovora, jer neki glumci traže da budu plaćeni po snimajućem danu, a neki po epizodi.

Prosečna visina honorara po epizodi iznosi oko 1.500 evra, dok velika imena uzimaju od 2.500 evra do 5.000 evra. Tako glavni glumci za sezonu od 10 ili malo više epizoda, koju snime za dva meseca, inkasiraju od 30.000 do 50.000 evra! Oni koji ne igraju glavne uloge u serijama, a nalaze se na glumačkoj A listi, obično uzimaju do 2.000 evra po snimajućem danu.

Van kategorije je nekoliko glumačkih asova, koji, bilo da je reč o seriji ili filmu, imaju tarifu po snimajućem danu od 3.000 do 5.000 evra.

Tako glavni glumci za sezonu od 10 ili malo više epizoda, koju snime za dva meseca, inkasiraju i više od 30.000 evra.

Najplaćeniji glumci sa naših prostora su definitivno Predrag Miki Manojlović i Aleksandar Berček. Oni snimajući dan naplaćuju i do 3.000 evra.

Mlađi glumci Andrija Milošević i Miloš Biković imaju manju dnevnicu, ali zarađuju više jer se bave produkcijom i snimaju TV reklame, a i popularnost na Instagramu mnogim glumcima donosi solidnu zaradu. Zbog saradnje sa raznim brendovima, oni nekada naplaćuju svoje objave i po nekoliko stotina evra.

U Rusiji je stvar mnogo transparentnija nego u Srbiji, pa zarade glumaca nisu poslovna tajna. Jedan od najplaćenijih je naš Miloš Biković.

Jedan Bikovićev dan na setu za komediju „Sluga“, jedan od najgledanijih filmova u istoriji ruskog bioskopa, koštao je 420.000 rubalja (oko 5.200 evra). Budući da je snimanje ove komedije trajalo 39 dana, računica kaže da je srpski glumac zaradio više od 200.000 evra. Film je prošao veoma uspešno i zaradio je više od 50 miliona evra.

Glumac Milan Marić stekao je veliku popularnost ulogom u filmu "Toma", koji prati život našeg legendarnog pevača Tome Zdravkovića. Od tada je cena njegovog honorara znatno porasla i jedan je od plaćenijih glumaca.

Na listi domaćih najplaćenijih glumaca nalaze se i Sergej Trifunović, Srđan Žika Todorović, Nikola Kojo, Vuk Kostić, Mirjana Karanović, Dragan Bjelogrlić, Andrija Kuzmanović, Nataša Ninković i Nebojša Dugalić.

- Honorari su ostali isti kao i pre nekoliko godina, ali se više snima. Paralelno rade po tri projekta. Dan snimanja za neko renomirano ime nije ispod 500 evra - objašnjava jedan od vodećih domaćih producenta koji je insistirao na anonimnosti, a sarađivao je s glumcima svih generacija. - Pojedine produkcije uvele su sistem plaćanja honorara na mesečnom nivou. Reč o serijama sa mnogo epizoda, tzv. sapunicama, gde igraju debitanti za nekoliko hiljada evra mesečno - pričao je za Kurir insajder iz sveta sedme umetnosti.

Visoku zaradu ima i čuveni Nikola Đuričko. On i u Srbiji ima veoma visoke honorare, a pretpostavlja se da je njegova zarada za ulogu u seriji „Stranger things“ bila veoma visoka.

Za razliku od filma i TV, gde su honorari poslovna tajna, u pozorištu je stvar transparentnija. Plata glumca u stalnom angažmanu je od 50.000 do 80.000 dinara, koliko imaju dramski umetnici sa statusom prvaka. Honorarci nisu te sreće, pa zarade po izvođenju od 2.000 do 30.000 dinara.

(Kurir.rs/ filmitv.rs)

