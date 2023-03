TANASIJE UZUNOVIĆ ĆERKU SOFIJU DOBIO KADA JE IMAO 50 GODINA: Ovako izgleda njegova naslednica koja se pojavila u domaćim serijama

Vest da je glumac Tanasije Uzunović preminuo je mnoge rastužila. Najpoznatiji je po ulozi Rajka Maleševića u seriji "Moj rođak sa sela", a privatno je dugo vodio borbu da postane roditelj.

On je ćerku Sofiju dobio u 50. godini, a ona je krenula njegovim stopama i izabrala glumu za životni poziv. Nije želeo da postane glumica, ali krv nije voda, mlada Sofija postala je zvezda Narodnog pozorišta, a za blagoslov svog oca zadužen je njegov dugogodišnji prijatelj.

Učestvovala je u "Nemanjićima" i "Vojnoj akademiji", a u pitanju je Sofija Uzunović.

- Sofija je odmalena pokazivala interesovanje za razne stvari i nikad nisam ozbiljno razmišljao o tome da bi mogla da odabere glumu za životni poziv – priznaje Tanasije.

- Lepo je pisala, zanimala se za književnost, težila je za autentičnim izrazima u muzici. U gimnaziji je odlazila u “Dadov”, što mi je bilo veoma drago jer sam smatrao da je bolje da vreme provodi u dramskoj sekciji nego da se interesuje za folk i rijalitije. Jedan prijatelj mi je tada rekao: “Ona će biti glumica”. Odgovorio sam mu da to ne dolazi u obzir, a on je na to samo proročanski kazao: “Videćeš”. I ispostavilo se da je bio u pravu.

Kad su je oborili na prijemnom na Fakultetu dramskih umetnosti, rekao sam joj da neke stvari mora da prelomi ukoliko želi da se bavi glumom, a ona je to želela po svaku cenu. Kasnije je upisala Akademiju umetnosti u klasi Dragane Varagić. Na prvoj godini sam joj skrenuo pažnju da u ovoj profesiji nema protekcije, da sama mora da pokaže koliko vredi i pronađe svoj put - rekao je ranije Uzunović za "Gloriju".

Tanasije je kćerki govorio da se ne prilagođava, već da bude ono što jeste.

- Objasnio sam joj da je to težak, mučan i nepriznat posao koji može da se radi samo pod jednim uslovom - ako se neizmerno voli. Trenutna situacija je poražavajuća, ali ne mogu i neću da joj rušim ideale, kao ni da joj dajem lažnu nadu.

Mora mnogo da radi, pogotovo sad na početku karijere, a tu je i pitanje njene selekcije, odnosno odluke da li će se prikloniti jeftinim elementima i izražajnim momentima, ili će tražiti istinu, jer gluma bez istine ne može. Gluma je emocija, temperament, mašta, inteligencija da se sve to skupi, a do umetnosti je mnogo daleko. I mora da “krade” scenski izraz, zanatske cake - rekao je on svojevremeno.

- Moja ćerka je živa i zdrava i srećan sam što je imam, iako bih voleo da ona ima još braće i sestara. Moj životni moto bio je da dete razvedenih roditelja i ono koje živi u skladnoj porodici drugačije odrastaju, zbog čega i nisam želeo da srljam. Kada sam bio siguran u ljubav i odnos koji imam sa svojom lepšom polovinom, ostvario sam se u ulozi oca. Možda sam pogrešio, ali tako je Bog hteo.

Ne žalim što sam kasno postao otac i kada sam dobio dete, bio sam neizmerno srećan. Moja uloga u njenom životu ogleda se u tome da joj skratim lutanja, pa sa ćerkom imam krajnje otvoren odnos.

Sećam se, imala je jedanaest godina i kada sam poželeo da razgovaramo o drogama i porocima, ona je već naslutila šta će biti tema našeg razgovora i kratko mi je rekla: Tata, pa šta ti je, ja već znam za moje vršnjake koji se drogiraju od devete godine! Ona je o svemu uvek obaveštena - rekao je glumac koji nikada nije bio oštar prema svojoj mezimici iako među kolegama važi za autoritet.

- Nisam strog i samo joj predočavam neke stvari. Želim da je uputim i zaštitim ukoliko je ugrožena, a ne da joj krčim put u životu. Upravo u tome što se mnogi stalno oslanjaju na roditelje i njihovu zaštitu, leži dosta naših problema i mislim da to uništava samoinicijativu.

Smatram da ona za sve u životu mora sama da se izbori, a i nisam jedan od onih roditelja koji misle da su im deca genijalci. Možda malo preterujem, ali bojim se da ne stekne lažni utisak o sebi. Inače, nisam primetio da Sofija želi da bude glumica, a za sada joj najbolje od svega ide informatika - rekao je tada Tanasije Uzunović, prenosi Blic.

