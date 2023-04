JEDNA OD NAJUSPEŠNIJIH GLUMICA BIVŠE JUGE ŽIVELA NA VODI I IMALA 39 KG: BOLEST joj umalo odnela nogu, a sad živi u staračkom domu!

Jedna od najuspešnijih glumica jugoslovenskih filmova, Jadranka Matković (72), iza sebe ima zavidnu glumačku karijeru, ali malo ko zna da je život ove uspešne umetnice bio zapravo vrlo težak.

Jadranka je odigrala 26 televizijskih i 68 filmskih uloga. Međutim, životne nesreće su je zadesile kao grom iz vedra neba.

Glumičin život se pretvorio u pakao kada su je izbacili iz sopstvenog stana u Zagrebu pre pet godina, nakon čega se Jadranka od silnog stresa koji je pretrpela, teško razbolela, te je zbog povišenog pritiska dobila gangrenu i pretila joj je amputacija noge.

"Jedan mi je lekar savetovao da izbacim to iz glave jer, kada počnem vraćati film i razmišljati o tome, stvarno me dovodi do ivice ludila. Razbolela sam se, uništavalo me to, sve dok nisam spala na 39 kilograma i završila u bolnici. Nemoć da išta učinim bila je nepodnošljiva, zato sam i otišla u dom" , rekla je za Večernji list.

Jadranka sada živi u domu za stare, u jednoj sobici koju deli sa cimerkom jer ne može sebi da priušti jednokrevetni stacionar.

Nudili su joj jednokrevetnu sobu u domu, ali on je koštao preko 62.000 dinara. Odbila je savet prijatelja da to prihvati, jer kako ona kaže, sa penzijom od 52.500 dinara nije u mogućnosti sebi to da priušti.

"Kad se nađeš u takvoj instituciji, ljudi te otpišu, nestao si iz javnog života. Gledam ko od starijih kolega uopšte radi. Malo ih je. Bilo bi lepo ponovo snimati, ali nisam sigurna koliko sam fizički spremna za tempo rada od jutra do mraka. Dugo sam izvan toga" izjavila je Jadranka.

Danas se kreće uz pomoć štapa pošto joj je pretila amputacija noge. Živela je samo na vodi i nije jela. U periodu kada se teško razbolela, imala je samo 39 kilograma, nakon čega je na preporuku doktorke otišla u starački dom.

"S obzirom na zdravstveno stanje i moje godine, tražila je da se prebacim u starački dom. Došla sam bolesna i smestili su me u stacionar. Oporavila sam se, ugojila barem pet-šest kila, imam doručak, ručak, večeru" otkrila je i dodala da je posećuju kolege glumci i prijatelji.

Što se tiče okruženja u domu, kaže da joj je lepo.

"Svi su fenomenalni! Negovatelji, kuvarice, čistačice, servirke, svi se jako lepo brinu o nama. Neočekivano su dobri, svaka im čast" , govorila je svojevremeno glumica.

Tokom svoje bogate glumačke karijere, snimila je više od 120 uloga, a one poslednje je odigrala u serijama "Kud puklo, da puklo" i "Nad lipom 35". Prvu ulogu Jadranka je ostvarila davne 1969. godine u seriji "Sumorna jesen", a publika je dobro pamti i iz "Čaruge" i "Bogorodice".

