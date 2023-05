PIKASOVA NAJVEĆA LJUBAV BILA JE TEODORA MARKOVIĆ: Evo kako je izgledala njegova muza, čije je otac bio iz JUGOSLAVIJE! TUŽNA PRIČA

Muze velikih umetnika bile su im izvor inspiracije, a velikom Pablu Pikasu je to bila Dora Mar, to jest Teodora Marković. Rut Milington u knjizi "Muze", koju je objavila "Laguna", donosi priče o izuzetnim žena koje su nadahnule remek-dela umetnosti.

foto: Profimedia

- Od ateljea Leonarda da Vinčija do naslovnih strana Voga, autorka otkriva zadivljujuću ulogu koju su muze imale u nastajanju nekih od najpoznatijih i najznačajnijih umetničkih dela. Ona pokazuje da su muze imale aktivan uticaj na umetnike, što vodi ka razbijanju stereotipa i drugačijem shvatanju muze, kao izuzetno važnog i delotvornog protagoniste istorije umetnosti - navodi se.

Fatalni susret

Dori Mar posvećeno je celo jedno poglavlje, koje je naslovljeno "Žena koja plače". Teodora je odrasla u Francuskoj, a bila je ćerka čuvenog jugoslovenskog arhitekte Josipa Markovića.

Prvi susret Dore Mar i Pabla Pikasa 1936. je ušao u legendu. Priča se da je Dora Mar, tada devojka od 29 godina, sedela sama u kafeu "Du mago" i zabadala nož između svojih prstiju položenih na sto. Godinama kasnije, ovaj događaj je detaljno opisala jedna druga Pikasova ljubavnica i model, Fransoaz Žilo, u pariskim novinama Figaro:

foto: Printscreen/Instagram

- Dora Mar je nosila crne rukavice sa sićušnim ružama. Skinula je rukavice i uzela dugačak oštar nož, koji je zabijala u sto između svojih raširenih prstiju. S vremena na vreme bi za delić milimetra promašila i ruka bi joj bila sva krvava. Pikaso je bio fasciniran. Pitao je Doru da mu da svoje rukavice i sačuvao ih je pod staklom.

Incident s nožem kao da je predvideo da će veza Dore i Pikasa biti sve samo ne mirna. Umetnik, skoro 30 godina stariji od umetnice, u tom trenutku iza sebe je već imao bezbroj ljubavnih avantura, propali brak s balerinom Olgom Hohlovom i vezu sa svojim modelom, lepom Marijom Terezom Valter. Afera Dore Mar i Pikasa počela je skoro momentalno po njihovom upoznavanju. Slikar je pronašao novu muzu i nije krio oduševljenje novom lepoticom u svom svetu. Bilo je neizbežno da se dve ljubavnice sretnu. To se dogodilo upravo u Pikasovom ateljeu. Očekivano, pale su teške reči, bilo je tu i šamara, a Dora i Marija su se na kraju i bukvalno potukle. Slikar je uživao.

- Neka bolja pobedi - rekao je.

Ta "bolja", makar u tom sukobu, bila je Dora. Nakon tuče ona se uselila u Pikasov stan. Marija Tereza morala je da se iseli, sa sobom je odvela i ćerku Maju, koju je imala s Pikasom. Sukob dve žene Pikaso je ovekovečio na slici "Borba u kavezu", na kojoj je prikazao dve golubice - crna, koja je predstavljala Doru Mar, čerupala je i pobeđivala belu pticu, koja je simbolizovala Mariju Terezu.

foto: Profimedia

Godine 1937. Pikaso je naslikao "Gerniku", svoje najpoznatije delo. Dora je jedini fotograf koji je zabeležio stvaranje ove slike od početka do kraja, a čak je i sama naslikala jedan manji deo kompozicije. Kao nekada Marija Tereza, i Dora Mar je morala da se pomiri sa činjenicom da je Pikaso pronašao novu, mlađu ženu koja ga je očarala. Ostavio ju je zbog 40 godina mlađe slikarke Fransoaz Žilo. Bilo je to 1943, iako je njihova veza uz prekide potrajala sve do 1945. godine. Ostavljena, Dora je doživela nervni slom i dugo se nije oporavila. Navodno, psihijatar koji ju je lečio pokušao je i tretmane elektrošokovima, iako su oni u to vreme već bili zabranjeni. Pikaso joj je kupio kuću, u kojoj je živela potpuno izolovano, sama i udaljena od svega zemaljskog, okružena predmetima koje joj je voljeni partner poklonio i sećanjima na njega.

foto: Profimedia

Slavna nakon smrti

Pričajući o portretu Dore Mar, Pikaso je otkrio:

- Godinama sam je slikao kao izmučenu, ne iz sadizma, bez ikakvog mog zadovoljstva što to radim, već iz pokornosti viziji koja mi se nametnula. Tek nakon smrti Dore Mar 1997. otkriveno je da je umetnica u nekom trenutku posle raskida s Pikasom ipak nastavila da stvara. U godinama koje su usledile, njene slike i fotografije na aukcijama dostigle su ogromnu vrednost. Za života, umetnica ih nije javno izlagala.

