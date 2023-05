ŠURDA IZ VRUĆEG VETRA STVARNO POSTOJAO: Živeo je u Vlasotincu i svi su kod njega dolazili, a iza svega se krije POTRESNA PRIČA

Terasu hotela "Grozd", sa koje se čula pesma "A sad adio", kuću okićenu lozom u centru grada koja je bila Šurdin dom, kaldrmu i panoramu Vlasotinca - sve je to publika zahvaljujući Siniši Paviću mogla da vidi u seriji "Vruć vetar", koja je snimana i u ovom kraju pre skoro 40 godina.

Dolazak u Vlasotince

foto: Marina Lopičić

Scenarista Siniša Pavić, koji je inače vlasotinački zet, doveo ih je u ovaj kraj ne bi li autentično preneo atmosferu, duh i glavnu nit priče koju nosi "Vruć vetar". Pavić kaže da je insistirao da se bar delić priče o Šurdi, koji je poreklom iz Vlasotinca, snima u rodnom gradu njegove supruge, sa kojom je zajedno radio scenario.

- Došla je cela ekipa, nekih 35, 40 ljudi i proveli smo ovde nekih nedelju dana u hotelu "Grozd". On je tada tek otvoren, bio je nov potpuno i tu još nije bila napravljena brana, nego je pored reke bio bazen, koji je bio zatrpan. E u tom bazenu olimpijskih razmera su reditelj Aca Đorđević i njegov snimatelj igrali tenis, jer je Aca bio teniser i to mu je bila rekreacija - priča Pavić.

Šurdin dolazak u rodni grad, šetnja Vlasotinačkom kaldrmom, Šurda "kao gastarbajter" i njegov dolazak sa Bobom - scene su koje su Vlasotinčani željno isčekivali da vide na ekranu.

foto: Printscreen/Youtube

- Tu postoji i kuća, zvala se Daničina kuća, po jednoj Danici koja je tu stanovala, to je neka dalja rođaka moje supruge, u njenom dvorištu je sniman Soća, Šurdin otac - kaže Pavić.

Pored Ljubiše Samardžića, Bore Todorovića, Žike Milenkovića i drugih poznatih glumaca, bili su angažovani i mladi umetnici iz Vlasotinca koji su statirali.

Lik Šurde nije nastao slučajno

Scenarista se nakon skoro 40 godina od snimanja priseća da lik Šurde nije nastao slučajno. Naime, Vlasotinački berberin Didža, koji je pre poplave imao lokal kraj Vlasine, kaže Pavić, bio je čovek kod koga ljudi nisu dolazili samo da se obriju, već i da čuju njegove zanimljive priče. Bio je to, objašnjava on, čovek koji je voleo život, bio je interesantan i to je i privlačilo ljude da dolaze, a bio je i sjajan pevač.

- Uveče u hotelu na obali Vlasine, gde se pevalo svake večeri, Didža bi, kad zatvori radnju, dolazio i uvek je posle jednog špricera uzimao mikrofon i pevao, a pevao je dobro. Tako sam se ja zainteresovao, odlazio sam kod njega i slušao ga - dodaje Pavić.

foto: Printscreen/Youtube

Šurda je bio nalik njemu - imao je duhovite opaske, ali je to bio čovek koji nije zadovoljan svojim životom, jer "nema mesta nigde", nije ni u Beogradu, ni u Vlasotincu, on je negde između. U potrazi za srećom odlazi i u Nemačku, ali se vraća, stalno menja zanimanja, živi kod ujaka, a ne kod oca.

- On je tragač za nekim svojim mestom. I padaju mi na pamet svi ti ljudi koji liče na tog čoveka. Mnogi koji nisu zadovoljni onim što rade. A mnogo je takvih ljudi koji nisu zadovoljni onim što rade, svojom profesijom i želeli bi da budu nešto drugo - ističe Pavić.

Čuvene replike

foto: Kurir.rs/M.S.

Da komedija koja je snimana davne 1979. godine i dalje živi, potvrđuje to što skoro sve generacije koje su bar jednom pogledale priču o mladom berberinu iz Vlasotinca, prepričavaju dosetke iz serije poput "Rad je pretvorio majmuna u čoveka, a sada od čoveka pravi konja", "Nisam za rabotu, ja sam više za Grčku", kao i popularno Šurdino "Lele".

Pavić kaže da je zbog toga vrlo zadovoljan, jer je seriju i radio sa željom da je ljudi zavole i da bude uspešna.

foto: Youtube screenshot

- Kao što se pokazalo za ovih 30, 40 godina, ljudi zaista vole tu priču, vole te junake. To je nešto što se dopalo i onima pre skoro pola veka i ovima sada, a to je veliki rezultat, izuzetan - zaključuje Pavić.

(Kurir.rs/Južne vesti)

Bonus video:

01:51 DRAGAN BJELOGRLIĆ ZA KURIR TV! Glumac o večnosti KULTNE SRPSKE SERIJE: Živim to i dalje na neki čudan način