POSLEDNJE POJAVLJIVANJE DAVIDA ALBAHARIJA U JAVNOSTI: Tada je otkrio zašto je "nevidljiv" i prisetio se svojih početaka

Vest da je naš poznati pisac i prevodilac David Albahari preminuo je mnoge rastužila. On je izgubio životnu bitku u 75. godini posle duge bolesti.

Pisac je javnost izbegavao, retko davao intervjue i živeo u svom svetu.

foto: Boško Karanović

Početkom ove godine obeleženo je pola veka od izlaska njegove prve knjige - zbirke pesama "Porodično vreme" i tada je održano književno veče posvećeno Albahariju. To je ujedno i njegovo poslednje pojavljivanje u javnosti.

Zahvaljujući njemu, čitaoci u nekadašnjoj Jugoslaviji, a potom i u Srbiji, prvi put su čuli za mnoge strane knjige i autore. Albahari nosi i laskavu titulu najprevođenijeg savremenog domaćeg autora, čija su dela prevedena na osamnaest jezika. Dobitnik je brojnih priznanja, među kojima se izdvaja Andrićeva nagrada za knjigu priča "Opis smrti", kao i "Stanislav Vinaver" i "Branko Ćopić" za delo "Pelerina". Za roman "Mamac" dobio je Ninovu nagradu 1996. godine.

Iako je Albahari bio konstantno prisutan na našoj književnoj sceni, retko se pojavljivao u javnosti, jer uživa u tome da, kako sam kaže, bude "nevidljiv pisac".

foto: ATA images

Da podsete na njegov doprinos domaćoj kulturi, te januarske večeri priliku su dobili i savremenici velikog pisca Svetislav Basara, Gojko Tešić i Žarko Radaković. Počelo je književnikovim prisećanjem početaka, kad je izabrao da stvara daleko od očiju javnosti.

- Pisao sam onako kako sam mogao da pišem. Želeo sam da to što radim dođe do određenog broja čitalaca, a da s druge strane, nevezano od sredine u kojoj sam živeo i posla kojim sam se bavio, budem nevidljiv pisac. Zamislite kako je predivan osećaj da hodate ulicama, a da tek poneko zna da ste pesnik. Ćutite i prihvatate zajedničku tajnu, a taj neko je mogao da dođe kod tebe uveče da se družite ili da izađete i prošetate. Sve je to izuzetno zanimljivo i privlačno. Da li je to ono što me ističe od drugih pisaca, ne znam - objasnio je Albahari tada.

foto: Nemanja Nikolić

Dugi niz godina pisao je kratke priče, nakon čega se posvetio romanima, za šta je "okrivio" višak slobodnog vremena koje je imao, posebno nakon odlaska u Kanadu.

- U početku sam pisao prozu, i to od tri do pet strana dnevno. Onda je došao period kada sam imao više vremena, otišao sam u Kanadu i, osim druženja s polarnim medvedima, nisam imao šta da radim. Šta ćete van kuće? Napolju je minus 35 stepeni. To su sve neke male, sitne stvari, anegdote, koje su u stvari moj život i omogućavaju mi da pišem takve priče. Međutim, nije me to zadovoljavalo.

foto: Nemanja Nikolić

Za mesec dana napisao sam roman, bio je to period koji me je malo odvojio od realnosti. Nisam baš imao vremena da toliko smišljam. A moraš svaki put da smisliš nešto drugo, inače - piši propalo. Onda sam produžio svoje romane, duže sam sedeo u kući okupirajući se podacima o tome šta i kako mogu da postignem pisanjem - dodao je književnik, koji po mnogima ispisuje neizbrisiv trag u srpskoj kulturi.

Na to je pred kraj ove tribine podsetio i pisac Svetislav Basara:

- David je, iako je vrlo povučen i odmeren čovek, neskroman kad je reč o krupnim rečima i potezima. Izvršio je prevrat u srpskoj prozi, bez njega bi mnoge stvari bile daleko siromašnije.

foto: Nemanja Nikolić

David je rođen 1948. godine u Peći.

Objavio je i romane Cink, 1988; Kratka knjiga, 1993; Snežni čovek, 1995; Mamac, 1996; Mrak, 1997, 2008; Gec i Majer, 1998; Svetski putnik, 2001; Pijavice, 2006; Ludvig, 2007; Brat, 2008; Ćerka, 2010; Kontrolni punkt, 2011, Životinjsko carstvo, 2013; zbirke priča Obične priče, 1978; Opis smrti, 1982; Fras u šupi, 1984; Jednostavnost, 1988; Pelerina, 1993; Izabrane priče, 1994; Neobične priče, 1999; Drugi jezik, 2003; Senke, 2006; Svake noći u drugom gradu, 2008; Male priče, 2013; Propuštena prilika, 2013; 21 priča o sreći, 2017, kao i knjige eseja Prepisivanje sveta (1997), Teret (2004), Dijaspora i druge stvari (2008) i Ljudi, gradovi i štošta drugo (2011).

Zajedno sa Dušanom Petričićem objavio je knjigu za decu Ema i jež koji nestaje (2008).

Zajedno sa Žarkom Radakovićem objavio je Knjigu o muzici (2013).

Za zbirku priča Opis smrti dobio je Andrićevu nagradu. Roman Mamac dobio je Ninovu nagradu za najbolji roman u 1996. godini, kao i nagradu Narodne biblioteke Srbije, Balkaniku i Most-Berlin. Knjiga priča Svake noći u dugom gradu dobila je Vitalovu nagradu za knjigu godine.

foto: ATA images

U periodu između 1973. i 1994. godine radio je u redakcijama više beogradskih i novosadskih časopisa i izdavačkih kuća – Vidici, Književna reč, Pismo, Kulture Istoka, Politika, Mezuza, edicija Prva knjiga Matice srpske. Knjige su mu prevedene na dvadeset i jedan jezik.

Preveo je veliki broj knjiga, priča, pesama i eseja mnogih američkih, britanskih, australijskih i kanadskih pisaca, uključujući Sola Beloua, Vladimira Nabokova, Margaret Etvud, Isaka Baševisa Singera i Tomasa Pinčona. Preveo je i dramske tekstove Sema Šeparda, Keril Čerčil i Džejsona Šermana.

Član je SANU, srpskog PEN centra i Srpskog književnog društva.

Od jeseni 1994. godine do 2012. godine živeo je u Kalgariju, u Kanadi. od 2012. godine živeo je u Beogradu.

Vreme i mesto sahrane biće naknadno saopšteni.

(Kurir.rs)