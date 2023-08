ŽIKA TODOROVIĆ DIGAO RUKE OD FILMA: Glumac sada doneo odluku koja će obradovati sve njegove fanove, a evo o čemu se RADI

Glumac Srđan Žika Todorović poslednjih godina, po sopstvenom priznanju, digao je ruke od filma, ali se vraća muzici. Od jeseni publika će moći da ga vidi kako svira bubnjeve s bendom Deca iz vode.

foto: Dragana Udovičić

- Sa radošću vas obaveštavam da će nam se Žika ponovo pridružiti na bini - najavio je pevač Aleksa Vučković na društvenim mrežama, kao i bend na svojoj oficijelnoj stranici.

foto: ATA images

Srđan Todorović je svirao bubnjeve u bendu EKV od 1987. do 1990. godine i na dva albuma - "Ljubav" i "Samo par godina za nas". Posle toga je postao glumac, a otkrio je nedavno da su ga pazili kao mlađeg brata i čuvali od poroka.

- Oni su mene jako čuvali, ja sam bio mlađi od njih šest godina, oni su bili '59, '58, a ja '65. godište. Nisu mi dali ni mrvicu. Čuvali su me jer su imali već loša iskustva s ranijim bubnjarima, tako da ne bih da pričam puno o tome, to je za mene teška tema. Uglavnom izbegavam, ali hoću da kažem da su me pazili kao malo dete - rekao je Srđan u emisiji "Una, due, tre", a na pitanje da li im je zahvalan na tome, odgovorio je:

- Ne bih bio živ.

foto: Dragana Udovičić

Deca iz vode je EKV tribjut band, projekat nastao 2015. godine u Beogradu sa idejom da se koncertno obeležava sećanje na Milana Mladenovića, EKV i njihov opus. Jedno od glavnih obeležja grupe je što je to jedini aktivni EKV tribjut koji je istovetan nekadašnjoj njihovoj postavi. U ulozi Milana Mladenovića, kao vokal i gitara, nalazi se Aleksa Vučković, a kao nekad Margita, klavijature svira već afirmisana mlada umetnica Luna Škopelja. Bas-gitaru svira Lazar Ostojić a bubnjeve Nikola Rajović. Na repertoaru su svi najveći hitovi i najbolje pesme sa svih šest studijskih albuma EKV plus njihov debi kao Katarina II.

foto: Goranka Matić

Od muzičke i stručne javnosti bend često dobija epitet najboljeg i najvernijeg originalu koji je postojao, a u tome im pomaže i saradnja koju imaju s bivšim članovima EKV, koji su im povremeno gosti na koncertu. Među njima su Ivan Ranković Raka (bubnjar 1985-87), Bole Stanojević (basista 1994) i Tanja Jovićević (prateći vokal 1989-93).

