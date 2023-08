KAD SE ZALJUBIO U NAŠU MAMU NADEŽDU TATA JE OSTAVIO GLUMU! Glumica o roditeljima i njihovom ODNOSU koji je uticao na njen POZIV

Glumačke veze u slučaju dramske umetnice Branke Pujić ne počinju i ne završavaju se samo na suprugu Draganu Jovanoviću i ćerki Anđeli Jovanović. Naime, ovom vrstom umetnosti zarazio je još otac Lazar.

- Moj tata, Lazar Pujić, to je moj heroj i uzor. Sve moje uloge su bile prvenstveno namenjene njemu i uvek će biti. Zavolela sam glumu slušajući njegove uzbudljive priče o ulogama i predstavama koje je igrao kao glumac amater. Pričao nam je anegdote iz pozorišnog života, kako je radio sa Matom Miloševićem, Cicom Perovićem, kako se Aca Popović popeo na scenu posle premijere svog komada da bi mu čestito na izvrsno odigranoj ulozi - opisala je Branka u intervjuu za TV Ekran.

Inače, on je glumu ostavio zbog ljubavi prema glumičinoj majci, a potom je Branki život uredio da je gluma spoji sa suprugom Draganom.

- Pričao nam je tata i kako se zaljubio u našu mamu, Nadeždu, i kako je odlučio da ostavi momački život i glumu i da napravi porodicu. Hvala mu na tom izboru, vredelo je. I on je to znao, uživao je u svojoj porodici, bio je srećan čovek i doživeo da uživa u ulogama svoje ćerke i zeta Dragana, u ulogama svojih unuka Igora i Petra i unuke Anđele. Velika je to blagodet bila za njega, bio je ponosan i na nas i na celu svoju porodicu. Išli smo porodično u pozorište. Tata je bio zadužen za glumu, a mama za balet. Mama Nadežda je moja heroina. Sve što sam postigla bilo je zahvaljujući njima, ja sam samo bila vredna.

Branka je supruga Dragana zavolela na snimanju filma "Sveto mesto", a kruna njihove ljubavi jeste ćerka Anđela, takođe uspešna glumica. Pored toga, Brankina rođena sestra ima četvoro dece, a zanimljivo je da su dvoje od njih glumci - Igor i Petar Benčina.

