"PITALI SU ME DA STATIRAM, DA MI PLATE DESET DINARA. NIJE MI PADALO NA PAMET!" Glumica o roli koju je ODBILA, a danas se KAJE

Glumici Isidori Mihić popularnost je doneo čuveni film Zdravka Šotre "Lajanje na zvezde". Iako je i pre te 1998. godine imala brojne uloge u karijeri, ova je ipak učinila da šira javnost obrati pažnju na nju.

foto: Luka Šarac

Kasnije su se ređala brojna ostvarenja u kojima je Isidora ostavila specifičan trag. U mnogima od njih ona je svojim likom starije ljubitelje sedme umetnosti i te kako podsetila na svoju majku, čuvenu glumicu Nedu Spasojević koja nas je prerano napustila kada je Isidora imala samo osam godina.

Ali, to najranije detinjstvo glumici je obojeno uspomenama vezanim upravo za majku. Neda ju je često vodila na snimanja, o čemu je Isidora pričala u ispovesti za Kurir.

foto: Privatna Arhiva

- Sećam se i da sam išla sa mamom na Cres gde se snimao film "Izgubljeni zavičaj". Pitali su me da statiram, a da mi plate deset dinara, ali nije mi padalo na pamet. Sad bih statirala vrlo rado. (smeh) Glumu sam kao dete doživljavala samo kroz te fantastične haljine, šminku, sve što šljašti. To mi je i danas ostalo, volim da šljašti. Kad kupim senku za oči, ako nije sa šljokicama, pare su bačene. Sve hoću da pobegnem od toga, ali su mi jednostavne stvari bezveze. Tako mi je jednom koleginica Aleksandra Janković ispričala kako me je prepoznala iz daleka na nekoj premijeri. Kaže: "Vidim neko mi maše. Nisam ponela naočare, ali vidim nešto šljašti, znala sam da si ti" - ispričala je Isidora i prisetila se kako je ostvarila prvi kontakt s glumom.

foto: Luka Šarac

- Umela sam da učestvujem u kreativnim stvarima koje nisu naučne. Svašta sam umela da pipnem pa ostavim, i rukomet, košarku... A onda je tata u panici što sve napuštam video oglas kako traže nove članove za glumačku sekciju Radio Beograda kod Mike Aleksića. Otišla sam na prijemni, a nisam shvatila šta sve treba da se spremi i došla samo s recitacijom. Kada sam rekla da nemam imitaciju, Mika je rekao: "Dobro, primljena si preko veze". Znao je čija sam ćerka. I koliko god u javnosti nisam volela da se zna ko mi je mama, u glumačkim krugovima to nije bilo moguće. I hvala Miki, ali ja sam u grupi ostala mesec dana i otišla jer nisam se uklopila.

Sa roditeljima foto: Privatna Arhiva

Delovalo je da će Isidora ipak birati neko drugo zanimanje, ali desilo se drugačije. I sve što je do sada postigla u pozorištu, na filmu i televiziji govori u prilog činjenici da nije pogrešila.

(Kurir.rs)

Bonus video:

01:59 SERIJA TOMA BIĆE VELIKO IZNENAĐENJE! Bjela napravio potpuno drugu priču koja nema veze sa filmom NOVI GLAVNI LIK JE TAJKUN?