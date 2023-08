Nikola Simić bio je legenda domaćeg glumišta, a njegova smrt bila je veliki gubitak za našu glumačku scenu.

Satima bi se moglo govoriti o njegovim veličanstvenim ulogama, a bio je čovek koji voli scenu i svoj poziv, ali o njegovom privatnom životu nikada nije bilo mnogo poznato.

Nikola Simić rođen je 1934. godine i odrastao je na Zvezdari, a preseljenje na Topličin venac mu je teško palo jer se razdvojio od svojih drugara.

Kako je jako mlad živeo u Beogradu, pamtio je i bombardovanje prestonice 6. aprila 1941. godine.

- Dаn je bio sunčаn i lep, аli nаpolju se dešаvаlo nešto čudno. Kroz prozor sаm video ljude kаko unezvereni, u pidžаmаmа, beže preko pаrkа. Čulа se vriskа dece u susedstvu. Tаtа, štа je to? – kriknuo sаm prestrаvljen. Ništа, ne boj se! – umirivаo me je otаc. Ništа, sine, vojnа vežbа! Ali iznenаdа me je dohvаtio s krevetа i potrčаo sа mnom u nаručju kа kupаtilu. Kućа se zаtreslа, prolomio se strаšаn tresаk, po kаdi se rаsulo stаklo, u sobi su se stvаri prevrtаle. Mi smo pobegli u podrum gde su već bili mnogi stаnаri - napisao je glumac u autorskom tekstu za TV Novosti, davne 1975.

Nikola je važio i za jednog najduhovitijih glumaca, a takve uloge, prirodno, čekale su ga tokom duge i plodonosne karijere.

Kako je Nikola do poslednjeg dana bio prisutan na malim ekranima, mnogi ga i dalje pamte isključivo kao starog, ili barem iz godina "Tesne kože", te malo ko pamti kako je izgledao kao mlad momak.

Na društvenim mrežama pojavila se stara fotografija iz 1965. godine, na kojoj su se našli Nikola i Snežana Nikšić. Nikola je tad bi na početku svojih tridesetih i iznenadićete se kada ga vidite.

