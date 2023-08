Muzički karavan Sa Mocartom na krilima muzike posetio Vrnjačku Banju

U zamku Belimarković, ustanovi kulture, u Vrnjačkoj Banji održan je osmi u nizu humanitarnih koncerata „Sa Mozzartom na krilima muzike“ pod pokroviteljstvom gđe Tamare Vučić.

Pijanista Stefan Đoković izveo je dela Franca Šuberta, Frederika Šopena i Franca Lista. Ðokovićev besprekoran talenat izazvao je ovacije prepune dvorane u jednoj od najlepših banja u Srbiji koja je u svoju bogatu turističku ponudu uvrstila i ovaj humanitarni koncert.

foto: Marko Daniel

Projekat “ Sa Mocartom na krilima muzike” ima za cilj popularizaciju klasične muzike, kulturnog nasleđa i humanosti sa konkretnim ciljem da se kultura vrati u svoj dom-dom kulture.

Gđa Tamara Vučić je prvi solistički koncert održan u januaru najavila rečima podrške: “Najpre želela bih da vam se zahvalim na tome što ste ovo veče odlučili da provedete sa nama ovde u Kolarčevoj zadužbini i da zapravo svedočite početku jednog lepog projekta, jedne lepe misije.

Moram da priznam da sam vrlo uzbuđena i da imam malu dozu treme, imajući u vidu da nemam apsolutno nikakvo, bar ne formalno muzičko obrazovanje, a da stojim na jednoj ovako važnoj sceni, sceni hrama muzike.

foto: Marko Daniel

Takođe ono što bih želela da podelim sa vama jeste kad je mladi Stefan Đoković podelio svoju ideju, pre svega o večerašnjem koncertu, a onda i o čitavom projektu koji smo na neki način zajedno razvijali, prva misao koja mi je prošla kroz glavu jeste snaga. Pre svega snaga muzike, jer zaista moć muzike je takva da može da vas vine u velike visine, ali isto tako može da vas demotiviše, demorališe i da izazove neke vrlo negativne emocije.

Druga stvar je opet snaga, ali ovog puta snaga darivanja. Ima jedna drevna persijska poslovica koja kaže: “Ono što jedete će istruliti, a ono što darujete pretvoriće se u ružu”. Upravo to je cilj ovakve jedne misije, ovakvog jednog projekta, da pokrenemo taj talas darivanja širom naše velike zemlje gde će ljudi širom Srbije imati priliku da čuju Stefana Đokovića, da uživaju u klasičnoj muzici i isto tako da učestvuju u jednom talasu darivanja, u toj humanitarnoj strani ovakvog jednog projekta, jer će sva sredstva koja budu prikupljena ovom prilikom zapravo biti donirana domovima kulture. Pošto i sama potičem iz jedne male sredine, znam kolika je važnost domova kulture, to su mesta okupljanja, to su mesta društvenih i kulturnih dešavanja.

foto: Marko Daniel

I na kraju, a ne svakako manje važno, to je snaga jednog mladog čoveka. Stefan Đoković jeste višestruko talentovan mladi čovek, koji bi trebalo i ima sve kapacitete da bude uzor i idol mladim ljudima.

Još jednom vam se zahvaljujem što ste ovo veče odlučili da provedete sa nama ovde u Kolarčevoj zadužbini i da učestvujete u početku jednog putovanja kroz Srbiju i to kako drugačije nego na najlepši mogući način, a to je na krilima muzike. “ -istakla je prva dama Srbije, a na krilima njenih reči do sada je održano osam izuzetno uspešnih koncerata.

Muzički karavan u saradnji sa kompanijom Mozzart ovim projektom podržava rad kulturnih ustanova, jer će čitav prihod od prodatih ulaznica biti doniran domovima kulture u kojima će koncerti biti održani.

Sledeći u nizu koncerata održaće se u Priboju 20. septembra gde će publika u okrviru manifestacije "Dani Danila Lazovića" imati priliku da uživa u klavirskim delima poznatih kompozitora u izvedbi Stefana Đokovića i na taj način podržati rad doma kulture svog grada.

